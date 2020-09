Phụ huynh tố cô giáo 'kéo sềnh sệch' bé trai 2 tuổi gãy chân đến trạm y tế, lập lờ nguyên nhân

Your browser does not support HTML5 video.

Liều lĩnh cầm súng chặn đầu ô tô, tên cướp số nhọ bị tài xế nhấn ga đâm bắn lên vỉa hè

Nhân lúc đường vắng, nam thanh niên chĩa súng về phía chiếc ô tô để uy hiếp nhưng ai ngờ gặp phải tài xế quá cứng đã nhấn ga đâm hắn bay lên vỉa hè rồi phóng đi trong khi đồng bọn chạy lại xem tình hình của hắn.