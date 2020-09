Phụ huynh và thí sinh hoang mang trước nghi vấn đề thi Toán đợt 2 có câu hỏi chưa chặt chẽ

Chiều ngày 3/9, ngay sau khi kết thúc buổi thi thứ 2 trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2, khi so sánh kết quả bài thi, các thí sinh và giáo viên bất ngờ phát hiện ra nhiều đề thi có những câu hỏi toán học được cho rằng chưa chặt chẽ.

Cụ thể, các sĩ tử nhận được mã đề 108, 124, 102 và 103 có nội dung câu hỏi liên quan đến hình nón và yêu cầu tính diện tích hình nón đều cho rằng những câu hỏi này đều chưa chặt chẽ. Những câu hỏi được đặt câu hỏi về tính chặt chẽ bao gồm câu 2 (mã đề 108), câu 12 (mã đề 124), câu 16 (mã đề 103) và câu 13 (mã đề 102).





Đề thi Môn Toán, mã đề 108, câu hỏi gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng các thí sinh

Theo chia sẻ trên mạng xã hội , những câu hỏi gây tranh cãi này đều có nội dung về cho dữ kiện hình nón có bán kính đáy r=7, độ dài đường sinh l=2, hoặc cho hình nón có bán kính đáy r=5, độ dài đường sinh l=2. Các thí sinh được yêu cầu tìm diện tích xung quanh của hình nón là 1 trong 4 đáp án trắc nghiệm bên dưới.

Nhận xét về câu hỏi này, các thí sinh và giáo viên đều đồng quan điểm, cho rằng không thể tồn tại hình nón có bán kính đáy r = 5 hoặc 7 nhưng độ dài đường sinh lại = 2. Các giáo viên giải thích, đường sinh là cạnh huyền của tam giác vuông có một cạnh là bán kính đáy, một cạnh là đường cao. Do đường sinh là cạnh huyền của tam giác vuông, đường sinh (l) luôn phải lớn hơn bán kính đáy (r). Vì vậy, dữ kiện đề bài đưa ra không thỏa đáng khi thực tế không thể tồn tại một hình nón nào có kích thước như vậy.

Nhiều thầy cô cho rằng, dù đề ra chưa chính xác, song nếu các thí sinh áp dụng đúng theo công thức tính diện tích xung quanh của hình nón (pi*r*l) thì vẫn ra được kết quả, nhưng nếu vẽ ra thì sẽ không tồn tại trường hợp này.

Đề thi sẽ hợp lý hơn nếu đảo lại r=2, l=5 hoặc thêm đơn vị đo khác nhau cho các con số để đường sinh lớn hơn bán kính đáy.

