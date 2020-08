Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Đà Nẵng ghi nhận 2 phụ nữ mang thai dương tính với SARS-CoV-2. Đó là bệnh nhân 495 mang thai 11 tuần và bệnh nhân 569 mang thai 35 tuần.

Chăm sóc sức khỏe 2 thai phụ nhiễm COVID-19



Ngày 4/8, Vụ sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em đã gửi công văn đến Sở Y tế TP Đà Nẵng yêu cầu tập trung chăm sóc, theo dõi và xử trí 2 phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 tại địa phương này.



Hai phụ nữ mang thai nhiễm COVID -19 tại TP Đà Nẵng, bao gồm bệnh nhân số 495 (mang thai 11 tuần) và bệnh nhân số 569 (mang thai 35 tuần), đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. Đây là những phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện đầu tiên tại Việt Nam.



Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Đà Nẵng xây dựng phương án chăm sóc, điều trị cho các phụ nữ mang thai nhiễm COVID - 19 và trẻ sơ sinh là con của họ (nếu có).



Đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí Đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút SARS-CoV-2 (COVID-19) ở phụ nữ mang thai và sơ sinh và các quy định khác về phòng chống dịch bệnh do COVID-19.



Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà nẵng hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị và hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang trong việc chăm sóc thai nghén, xử trí đỡ đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh, sẵn sàng cho cả hai tình huống đẻ thường và đẻ mổ cũng như xử trí các tai biến, bất thường xảy ra trong quá trình theo dõi, điều trị.



Ngoài ra vẫn đặc biệt lưu ý các biện pháp dự phòng lây nhiễm chéo tại cơ sở điều trị, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc bà mẹ nhiễm COVID-19 và trẻ sơ sinh.



Phụ nữ mang thai mắc COVID-19 nguy hiểm như thế nào?



Trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp phụ nữ mang thai mắc COVID-19, nhiều trường hợp sinh con thành công nhưng đến nay chưa có bằng chứng khẳng định virus SARS-CoV-2 có thể lây truyền từ mẹ sang con thông qua bánh nhau.



Theo Bộ Y tế, đa số phụ nữ mang thai mắc COVID-19 có biểu hiện lâm sàng ở mức độ nhẹ hoặc trung bình. Một trường hợp từng được báo cáo là một phụ nữ mang thai 30 tuần nhiễm COVID-19 mức độ nặng phải thở máy đã được mổ lấy thai cấp cứu và hồi phục sức khỏe tốt.



Tuy nhiên, không thể loại trừ nguy cơ của COVID-19 gây ra với bà bầu. Một số nghiên cứu cho rằng Tuy nhiên, không thể loại trừ nguy cơ của COVID-19 gây ra với bà bầu. Một số nghiên cứu cho rằng viêm phổi do virus ở phụ nữ mang thai làm tăng nguy cơ sinh non, thai chậm phát triển...



Theo PGS.TS.GVCC Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trưởng bộ môn Phụ sản Trường Đại học Y Hà Nội cho biết: Theo quy luật chung, một bệnh lý nhiễm trùng do bất kỳ nguyên nhân gì không cứ là SARS-CoV-2, có thể là cúm hay dịch bệnh khác… thì những ảnh hưởng đến thai thông thường ở những giai đoạn rất sớm, trong những tuần đầu, 3 tháng đầu. Những ảnh hưởng đó là hậu quả hoặc ảnh hưởng gián tiếp chứ không phải trực tiếp.



Thứ nhất, người nhiễm virus thường bị sốt. Bà bầu bị sốt nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng tới thai nhi nên bắt buộc phải hạ sốt.



Thứ hai, những độc tố của các loại virus thường gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai. Thai có thể hỏng do ảnh hưởng của độc tố quá mạnh hoặc không bị làm sao.



Thứ ba, đặc thù của coronavirus là gây ra viêm phổi rất nặng. Đối với phụ nữ mang thai hệ miễn dịch vốn đã kém hơn, nếu bị viêm phổi diễn tiến nặng có thể gây Thứ ba, đặc thù của coronavirus là gây ra viêm phổi rất nặng. Đối với phụ nữ mang thai hệ miễn dịch vốn đã kém hơn, nếu bị viêm phổi diễn tiến nặng có thể gây suy hô hấp , thiếu ô-xy cung cấp cho thai, dẫn tới nguy cơ thai chết lưu. PGS Cường nhấn mạnh, thiếu ô-xy có thể gây ra gián đoạn sự phát triển của thai kỳ và đây là nguyên nhân chính gây dị tật thai nhi chứ không phải do virus.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ