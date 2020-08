Tục lệ kỳ dị: Phụ nữ bị xua đuổi khi đến kỳ kinh, phải sống trong nhà kho hoặc ngủ cùng gia súc

Nepal là một quốc gia duy nhất trên thế giới không có đèn giao thông, xe buýt. Người dân ở đây sống theo chế độ đa thê. Và đặc biệt, ở đây có rất nhiều tục lệ kỳ cục.



Du khách tới Nepal phải đỏ mặt khi thấy các cô gái tắm tiên giữa ban ngày ban mặt. Nhưng với phụ nữ Nepal, đây là điều rất bình thường, Nhiều người bà, người mẹ đưa con đến các dòng sông để tắm mà không mặc gì cũng không ngần ngại trước ánh mắt của du khách hay đàn ông ở địa phương.



Người Nepal thậm chí còn có hẳn một lễ hội tắm thánh có tên là Swasthani Brata Katha. lễ hội lớn nhất đất nước dành cho những người theo đạo Hindu. Phụ nữ đứng quanh đống lửa sưởi ấm, sau đó ngâm mình dưới dòng nước thánh của sông Salinadi. Lúc đó, tất cả các cô gái, phụ nữ đứng cầu nguyện cho Người Nepal thậm chí còn có hẳn một lễ hội tắm thánh có tên là Swasthani Brata Katha. lễ hội lớn nhất đất nước dành cho những người theo đạo Hindu. Phụ nữ đứng quanh đống lửa sưởi ấm, sau đó ngâm mình dưới dòng nước thánh của sông Salinadi. Lúc đó, tất cả các cô gái, phụ nữ đứng cầu nguyện cho gia đình , bản thân.

Phụ nữ Nepal thoải mái tắm tiên giữa ban ngày



Tuy nhiên ở Nepal có một hủ tục hà khắc với phụ nữ tên là Chaupadi - xua đuổi Tuy nhiên ở Nepal có một hủ tục hà khắc với phụ nữ tên là Chaupadi - xua đuổi phụ nữ khi tới kỳ kinh nguyệt. Đây là hoạt động truyền thống của người Hindu trong suốt nhiều thập kỷ. Theo đó, người phụ nữ sẽ bị tất cả người xua đuổi, xa lánh mỗi khi đến ngày "đèn đỏ". Họ cho rằng, đó là một sự ô uế.

Vào ngày "đèn đỏ", phụ nữ hay kể cả các cô gái trẻ đều không được đụng vào đồ dùng trong bếp, không được dùng chung nguồn nước của các thành viên trong gia đình. Họ cũng không được đi học và thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà, phải ra các túp lều ở hoặc thậm chí phải ngủ cả trong chuồng bò.

Cô gái bé nhỏ trải qua 1 đêm ngủ cùng bò vì đến ngày "đèn đỏ"

Đáng sợ hơn, họ không được tắm hoặc chải tóc. Họ bị duổi ra ngoài lán ở riêng nhưng những vật dụng cần thiết để đuổi thú dữ, côn trùng đều không có. Không chỉ vậy, trong những ngày này, phụ nữ còn có nguy cơ bị hãm hiếp, mắc các bệnh truyền nhiễm , nhiễm trùng và các bệnh về đường hô hấp.

Ngoài ra, những Phụ nữ sau sinh con cũng được cho là ô uế và phải sống cách ly với cộng đồng. Sức yếu sau cuộc vượt cạn, cộng thêm không có sự chăm sóc của gia đình đã gây ra nhiều cái chết cho phụ nữ và Trẻ sơ sinh ở Nepal.

Thế nhưng, trong quan niệm của người Hindu, tục lệ Chaupadi là một truyền thống tôn giáo gắn liền với tâm linh. Theo truyền thuyết, những vị thần sẽ trút giận lên gia đình nào có phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt mà ở nhà. Tai ương sẽ ập đến và gia đình sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Được biết, sau khi kết thúc kỳ kinh nguyệt, phụ nữ phải tắm bằng nước tiểu bò để tẩy trần. Người dân ở đây tin rằng, chỉ có nước tiểu bò mới đủ tinh khiết, sạch để gột bỏ mọi sự ô uế này.

Đây là tục lệ quá kinh khủng nhưng phụ nữ Nepal không dám phản đối. Bởi nếu họ dám phá bỏ tục lệ truyền thống thì phải đối mặt với sự phản ứng, tẩy chay dữ dội của cả làng, họ bị dồn vào thế cô lập.

