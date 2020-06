“Đại gia vàng giả” Phúc XO bị tuyên án 12 năm tù

Trong phần luận tội, đại diện VKSND nhận định, việc truy tố các bị cáo về các tội danh trên là đúng người, đúng tội. Bị cáo Phúc là người cầm đầu. Để lôi kéo khách, Phúc đã thuê nhân viên phục vụ cho mục đích của mình, cho phép khách hàng được sử dụng ma túy trong quán karaoke nếu có nhu cầu.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, cần có hình phạt nghiêm khắc để giáo dục, răn đe. Song trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình phạt.

VKSND đề nghị tuyên phạt Phúc 10 - 12 năm tù; Trần Ngọc Tài (em trai Phúc) bị đề nghị 4-5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 7 bị cáo khác bị đề nghị 7-9 năm cùng về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với 4 bị cáo còn lại nhận mức đề nghị từ 16-24 tháng tù.

Phúc XO trong phiên tòa xét xử hôm nay

Bị cáo Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân, Đinh Văn Đức, Đỗ Quốc Thịnh, Lê Văn Dương Em, Cao Văn Thịnh lĩnh từ 7-8 năm tù.

Bị cáo Trần Ngọc Tài (em Phúc) bị tuyên phạt 4 năm tù; Đặng Trung Nghĩa, Trần Thị Quỳnh cùng lĩnh 1 năm tù; Nguyễn Thị Mộng Đang lĩnh 9 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Sang bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

Nụ cười khó hiểu của Phúc khi nghe Công an đọc lệnh bắt giữ