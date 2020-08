Phun hóa chất trên diện rộng: Quy mô khử khuẩn lớn nhất trong lịch sử phòng dịch tại Đà Nẵng

Được biết, đoàn xe chuyên dụng này thuộc Trung tâm Ứng cứu sự cố Hóa học, Phóng xạ, Hạt nhân thuộc Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc Phòng). Trước đó, vào ngày 07/03 tại Hà Nội cũng đã diễn ra hoạt đông phun chất tiêu độc, khử trùng tại tất cả các tuyến phố thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình như: Châu Long, Ngũ Xã, Trấn Vũ do đơn vị này thực hiện. Tuy nhiên, khác với đợt phun xịt khử khuẩn tại Hà Nội, tại Đà Nẵng, hôm nay đã huy động tổng cộng 07 xe chuyên dụng để phục vụ công tác phòng dịch. Đây là đợt phun xịt có quy mô có quy mô lớn nhất từ khi bùng phát dịch. Theo Zing, hoạt động phun hóa chất này còn có sự phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ đã tập trung tại Trung tâm y tế Quận Sơn Trà để tiếp nhận hóa chất, vận chuyển lên xe và thực hiện pha thuốc ngay trên xe. Các xe phun hóa chất sẽ di chuyển quanh quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng theo lộ trình từ phường An Hải Đông, An Hải Tây, tới điểm cuối là phường Thọ Quang (thuộc Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).





Cùng theo dõi loạt ảnh trong đợt phun thuốc khử khuẩn lớn nhất trong lịch sử phòng dịch tại Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng





Các chiến sĩ nhận hóa chất tại Trung tâm Y Tế quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

Sau khi tiếp nhận hóa chất, các chiến sĩ sẽ vận chuyển trực tiếp lên xe

Sau khi tiến hành pha chế hóa chất, xe chuyên dụng sẽ lăn bánh đi các tuyến phố thuộc quận Sơn Trà để tiến hành khử khuẩn

Các chiến sĩ sử dụng phun cầm tay để không bỏ sót từng ngóc ngách trên đường

Khi tiếp xúc trực tiếp với chất hóa học sẽ có ảnh hưởng không tốt tới Sức Khỏe, vì vậy, mặt nạ phòng độc là một trong những đồ dùng bảo hộ thiết yếu trong công tác phun xịt khử khuẩn hôm nay

Người dân được khuyến khích không ra đường trong thời gian diễn ra hoạt động

Theo Zing, các xe không đi cùng tuyến đường mà chia ra nhiều nhánh để phun theo kế hoạch. Đại diện Đại đội 7 cho biết điều này nhằm tăng tính hiệu quả, đảm bảo tiến độ phun xịt không quá lâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.





Your browser does not support HTML5 video.

Phun xịt khử trùng tại Đà Nẵng thời điểm mới bùng phát dịch

Xem thêm: Diễn biến dịch COVID-19: 21 ca mới tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Việt Nam ghi nhận 642 ca bệnh

Theo Thùy Dương/SKCĐ