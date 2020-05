Chị em đã biết những điều nên làm và không nên làm sau khi phun môi?

Thực tế, công nghệ làm đẹp phun môi tạo ra những tổn thương cực nhỏ nhưng vẫn đảm bảo đưa mực xăm vào sâu bên dưới tầng hạ bì của da. Các chuyên gia làm đẹp nhận định, dù ít hay nhiều sau khi phun môi thì làn da vẫn bị tổn thương. Sau 5-7 ngày, da non sẽ liền lại và bắt đầu bong tróc. Thời gian phục hồi sẽ tùy vào cơ địa của mỗi người, thông thường là trên dưới 1 tháng.

Ít nhiều khi phun môi cũng gây tổn thương về mặt da

Phun môi là phương pháp làm đẹp không xâm lấn, không đau đớn, không sẹo và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, để môi nhanh chóng hồi phục, bạn nên tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản, tránh gây ảnh hưởng đến hiệu quả thẩm mỹ.

Sau khi phun môi cần kiêng gì?

5 ngày đầu tiên sau khi thực hiện phun môi, trước khi môi bong vảy, chị em nên hạn chế để kem đánh răng dính vào môi. Nên dùng kem đánh răng có thành phần dịu nhẹ. Bởi thông thường kem đánh răng có tính sát khuẩn, bạc hà – thành phần khi tiếp xúc với môi đang tổn thương dễ gây đau rát và khó chịu.

Trong quá trình chăm sóc môi, chị em nên hạn chế để nước dính vào môi cho đến khi môi bong hết vảy. Điều này giúp môi lên màu đẹp và tự nhiên hơn. Bên cạnh đó, chị em nên hạn chế để môi tiếp xúc với ánh nắng và không thoa son trong tuần đầu sau khi làm. Không uống chất kích thích như rượu, bia– chất sẽ làm máu lưu thông đều dẫn đến màu trên môi không được tự nhiên.

Đồ nếp thường khiếp vết thương sưng tấy

Mặc dù là phương pháp làm đẹp môi ít xâm lấn, nhưng chị em sau khi phun môi cũng không nên ăn thịt gà, xôi nếp, rau muống… sẽ khiến môi thêm sưng tấy và có nguy cơ hình thành sẹo. Không ăn đồ hải sản, đồ tanh sẽ làm cho da dôi ngứa, khó chịu. Không ăn thịt bò, nước tương vì sẽ làm môi thâm trở lại, ảnh hưởng đến hiệu quả làm đẹp.

Trong quá trình bong vảy, màu môi lên đậm hay nhạt tùy vào cơ địa mỗi người, thời gian này bạn nên để môi bong vảy tự nhiên, hạn chế dùng tay bóc vảy… điều này sẽ hạn chế gây tổn thương cho môi.

Những điều cần làm sau khi phun môi

Trong thời gian đầu, nếu môi quá rát, chị em có thể thoa thuốc mỡ trước khi đi ngủ để làm dịu. Cử động môi càng nhiều càng tốt vì quá trình phun môi sẽ được ủ tê nên chị em sẽ có cảm giác bị ê ẩm. Chị em nên tăng cường ăn thêm các loại hoa quả, trái cây như nước dừa, cà chua, dứa, cà rốt, cam… để bổ sung vitamin giúp da nhanh lành.

Bổ sung nhiều nước, nên dùng ống hút hoặc thìa nhỏ để uống nước. Sử dụng thuốc theo đúng chỉ dần của bác sĩ để đôi môi nhanh chóng phục hồi.

Nên bổ sung nhiều vitamin để đôi môi nhanh lành

Độ bền của màu môi sau khi phun sẽ phụ thuộc vào công nghệ phun môi; tay nghề của chuyên viên; chất lượng mực xăm; chế độ chăm sóc và đặc biệt là cơ địa của mỗi người. Nếu các yếu tố trên được đảm bảo, màu môi sẽ giữ được độ bền từ 4-5 năm. Để nâng hiệu quả thẩm mỹ, chị em nên có chế độ chăm sóc hợp lý.

