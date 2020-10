Quảng Trị còn 3 xã bị cô lập hoàn toàn, dùng trực thăng tiếp tế lương thực cho người dân

Cả ba xã bị cô lập này hiện có khoảng 5.680 người. Cụ thể, xã Hướng Việt có 1.749 người, xã Hướng Lập có 1.641 người và xã Hướng Sơn có 2.289 người. Cư dân ở ba xã này có đông đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở nghiêm trọng không thể di chuyển

Được biết, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, chưa thể khắc phục là nguyên nhân khiến 3 xã này bị cô lập. Hiện các phương tiện liên lạc cũng như giao thông bị cắt đứt hoàn toàn. Ở địa bàn bị cô lập, người dân thiếu hụt lương thực, cảnh báo có thể không cầm cự được lâu.



Trước đó, sáng cùng ngày, một tổ công tác 17 người gồm lãnh đạo, y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Phùng và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa đã theo đường rừng đi bộ vào xã Hướng Việt.

Đ oàn cán bộ gùi hàng hóa đi bộ vào Hướng Việt.



Tổ công tác gùi theo thuốc và các vật tư thiết yếu để khi tiếp cận được xã Hướng Việt có thể phục vụ việc khám chữa bệnh, chống dịch bệnh sau mưa lũ. Đoàn còn cứu chữa lập tức cho 2 người đang bị thương nặng.



Trong khi đó, UBND huyện Hướng Hóa chuẩn bị phương án khác là điều 10 chiếc xe bán tải chở theo hàng hóa, nhu yếu phẩm ra tỉnh Quảng Bình, rồi theo đường Hồ Chí Minh tiếp cận xã Hướng Lập và Hướng Việt. Việc tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm dự kiến thực hiện vào sáng ngày 23/10.

Cũng theo Dân trí, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết thêm, ngày mai 23/10, trực thăng của Bộ Quốc phòng sẽ chở thêm 1 chuyến hàng cứu trợ cho xã Hướng Việt, đồng thời tổ chức cứu hộ 2 người bị thương ở xã Hướng Việt.

Trong khi đó, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục việc tìm kiếm 3 người còn mất tích ở xã Hướng Việt khi đi làm rẫy chiều 19/10 gồm: Hồ Văn Minh, Hồ Thị Đang, Hồ Văn Xam. Thông tin ban đầu mà cơ quan chức năng nắm được là cả 3 nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở đất.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị Trần Hữu Hùng cho biết đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có đến 30 điểm sạt lở lớn. Tỉnh đang khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, nhưng cần khoảng 10-15 ngày mới có thể thông xe.

Hiện nay, lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Trị phổ biến ở mức xấp xỉ báo động 1. Lũ lụt diễn biến rất phức tạp từ ngày 7/10 đến nay ở Quảng Trị, đã khiến 98 trong tổng số 124 xã, phường, thị trấn tỉnh bị ngập lụt, chia cắt.

Toàn tỉnh Quảng Trị có gần 194.000 người bị ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt. Trong số này đã có 15.000 hộ với trên 49.000 người đến các địa điểm an toàn. Trên địa bàn tỉnh có 50 người chết, 4 người mất tích, 25 người bị thương trong đợt mưa lũ này.



Ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ở Quảng Trị trên 1.900 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ thêm cho tỉnh 2.000 tấn gạo và 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt.

