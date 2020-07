Phượng Channel: Nữ đại gia sở hữu khối tài sản kếch xù cùng niềm đam mê đặc biệt với hàng hiệu

Nữ đại gia Phượng Channel là ai?

Phượng Chanel có tên thật là Trương Thị Phượng, sinh năm 1977. Nữ đại gia có quê gốc tại Thanh Hóa nhưng hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

Người phụ nữ 43 tuổi từng là học sinh chuyên Lý của trường chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Với nền tảng kiến thức vững chắc cùng tố chất nhanh nhạy thông minh cùng sự quyết đoán, sắc bén, Phượng Channel nhanh chóng tạo dựng được sự thành công trên thương trường khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh

Trước đây, 'người tình' Quách Ngọc Ngoan khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh bất động sản và resort. Tuy nhiên, cái tên Phượng Chanel chỉ được nhiều người chú ý khi tham gia đầu tư vào lĩnh vực giải trí , trở nên nổi tiếng trong giới showbiz Việt dù không phải là nghệ sĩ.

Cái tên Phượng Chanel cũng ngày càng hot nhờ những lùm xùm liên quan đến mối quan hệ cùng nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Nữ đại gia khét tiếng gốc miền Trung bỗng ghi nhận số người theo dõi trên mạng xã hội tăng đột biến, mọi nhất cử nhất động đều được mọi người quan tâm.

Mới đây nhất, cái tên Phượng Chanel lại nóng hừng hực trên các trang tin, mặt báo khi Quách Ngọc Ngoan chia sẻ, anh với Phượng Chanel dù chưa tổ chức đám cưới nhưng đã đăng ký kết hôn. Bên cạnh đó, cả 2 đã có chung với nhau một cô con gái 8 tháng tuổi, tên gọi ở nhà là Su Mi còn tên đầy đủ là Quách Trương Thanh Nhã.



Sở hữu quyền lực và tài sản 'không phải dạng vừa'

Khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực giải trí, nhiều người không chắc khối tài sản của Phượng Channel có thể lên tới con số bao nhiêu. Tuy nhiên, nhiều người khẳng định rằng nữ đại gia này có đủ tiền để 'thao túng' được cả làng giải trí Việt.

Thế nhưng, chỉ tính 'sơ sơ' cũng đủ biết được bà xã Quách Ngọc Ngoan hiện đang là nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT của 3 công ty giải trí hàng đầu Việt Nam là Công ty Siêu sao do ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng làm giám đốc, công ty Tài hoa Việt do siêu mẫu Xuân Lan làm giám đốc và công ty AC do chính Phương Channel điều hành. Nhiều người đồn rằng, mọi vốn liếng đầu tư cùng chiến lược phát triển các công ty này đều nằm gọn trong tay của Phượng Channel.

Nữ đại gia có quyền lực lớn trong giới giải trí.

Tiếng tăm cùng các mối quan hệ của nữ đại gia trong giới giải trí cũng không phải dạng vừa. Năm 2012, trong lễ thành lập công ty giải trí AC, khi ấy MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng bạn trai đã lặn lội từ Mỹ về hẳn Việt Nam để ủng hộ người chị em thân thiết. Thậm chí, trong những năm trở lại đây, hiếm có sự kiện giải trí đình đám nào (từ âm nhạc cho đến hoa hậu) mà thiếu vắng đi sự xuất hiện của Phượng Channel.

Không những thế, Phượng Channel còn là người đứng sau rất nhiều các hoạt động nghệ thuật. Theo những nguồn đáng tin cậy, Phượng Chanel rất được giới nghệ sỹ nể phục và tôn trọng nhờ sự phóng khoáng, rộng rãi, nhiệt tình cùng thân thế doanh nhân của mình. Từ những siêu mẫu, nhà thiết kế, 'ông trùm' hàng đầu Việt Nam như Xuân Lan, Đỗ Mạnh Cường, Khắc Tiệp, Ngọc Trinh cho đến những dàn mẫu mới hơn như Ngọc Thạch, Như Thảo, Hoàng Thùy, Lê Thúy... đều rất kính trọng Phượng Channel.

Phượng Channel bên Hoàng Thùy Linh.





Trong giới hoa hậu, Phượng Channel cũng kết thân với hầu hết các hoa hậu quý bà, từ Giáng My, Thu Hương đến Diễm My, Thanh Mai và cả những hoa hậu người Việt tại Mỹ như Jenifer Phạm hay Michelle Nguyễn.

Trong làng ca hát, Phượng Channel còn là bạn thân thiết của Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Lam. Vì thế, chẳng có gì lạ khi mỗi lần xuất hiện, các nghệ sỹ trẻ luôn vây lấy Phượng Channel. Ai cũng mong muốn có thể lọt được vào mắt xanh của nữ đại gia, được chị hỗ trợ cho những dự án của mình.



Niềm đam mê bất tận với... Channel

Đây cũng là lý do tại sao nữ đại gia lại có tên là Phượng Channel. Nhờ niềm đam mê đặc biệt với nhãn hàng Channel, trên trang cá nhân của mình chị thường xuyên chia sẻ hình ảnh các bộ sưu tập nhãn hàng đắt giá này, từ giày dép, túi xách phụ kiện đến trang phục các loại của Channel.

Nữ đại gia có niềm đam mê đặc biệt với nhãn hàng Channel.



Tuy nhiên, với phong độ lên đồ thất thường, mới hôm qua nữ đại gia được khen ngợi mặc đẹp xuất thần thì hôm sau Phượng Channel đã bị gắn mác "thảm họa thời trang" do cách phối đồ chẳng giống ai.

