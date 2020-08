Ngay cả Phương Mỹ Chi cũng là fan cứng của King of Rap với màn hát nhép cực hài hước

Tuy tập 1 King of Rap có nhận về nhiều lời góp ý cho những yếu tố còn thiếu sót nhưng không thể phủ nhận những màn trình diễn của các thí sinh vẫn vô cùng chất lượng. Bên cạnh những cái tên "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội như HIEUTHUHAI, Á hậu Kiều Loan thì bản rap love về cô người yêu giận dỗi của rapper Color cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Rapper Color là một trong những thí sinh nổi bật trong tập 1 King of Rap.

Cũng bởi vậy mà bảo sao cô nàng Phương Mỹ Chi không đam mê King of Rap cho được. Mới đây, "chị bảy dân ca" đã thể hiện một màn hát nhép cực đỉnh trên nền bản nhạc của rapper Color. Không chỉ nhép miệng cực khớp mà diễn xuất của cô bé cũng vô cùng mặn mà và hài hước khiến khán giả không khỏi cười bò.

Your browser does not support HTML5 video.

Những tưởng Phương Mỹ Chi chỉ một lòng đam mê dòng nhạc dân ca nhưng hóa ra cô nàng cũng rất chăm chỉ cập nhật trend và thích thú khi thử sức với thể loại hip hop/rap. Video vui nhộn của Phương Mỹ Chi thu hút hàng nghìn lượt xem và nhận về nhiều bình luận tích cực nhờ độ "nhây" của giọng ca "Quê em mùa nước lũ".

Phương Mỹ Chi cực hài hước trong video nhép mới đây.

Có thể sau video này Phương Mỹ Chi sẽ tạo ra một trào lưu mới cover lại những màn trình diễn ấn tượng trong King of Rap cũng nên!

Trong tập 2, King of Rap tiếp tục cải thiện và chứng minh minh là một đối thủ đáng gờm của "Rap Việt" với dàn thí sinh chất nghệ. Sự góp mặt của những cái tên đình đám trong giới underground và mạng xã hội như Pháo, Chị Cả, Rica, Richchoi, Killer Clown, Weeza... đã tạo ra sức hút lớn đưa thẳng chương trình lên top 5 trending Youtube. King of Rap được nhận xét là "thuần rap" và chú trọng vào dàn thí sinh và chất lượng các màn trình diễn hơn là yếu tố giải trí theo lối kịch tính, hài hước.

Dàn thí sinh toàn sao của King of Rap.

Điểm đặc biệt hơn cả đó là King of Rap có sự xuất hiện của những gương mặt rapper nữ khiến chương trình trở nên đa dạng hơn, không đem lại cảm giác một màu. Điều này cũng góp phần phá bỏ định kiến hip hop/ rap là sân chơi mà phái mạnh làm chủ. Các thí sinh nữ như Pháo, á hậu Kiều Loan cũng rất đáng gờm và sẽ là cú hit mạnh trong những tập tiếp theo.

King of rap tạo ra sân chơi lành mạnh cho các rapper nữ có cơ hội khoe tài.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ