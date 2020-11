Sau phát ngôn gây tranh cãi, Phương Thanh chính thức lên tiếng xin lỗi người dân Quảng Ngãi

Vào ngày 29/10 vừa qua Phương Thanh gây nhiều tranh cãi khi bức xúc đăng tải lên trang cá nhân về việc làm từ thiện ở "một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi ". Cụ thể, nữ ca sĩ viết:



"Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ không nằm trong vùng lũ cũng canh me, đón đoàn Thủy Tiên tới cho tiền 10 triệu. Toàn canh me 10 triệu, không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền".



Sau phát ngôn này, nhiều người đã yêu cầu Phương Thanh phải lên tiếng xin lỗi người dân Quảng Ngãi. Sau buổi làm việc với Sở TT-TT tỉnh Quảng Ngãi, chiều 13/11 Phương Thanh đã chính thức lên tiếng trên trang facebook cá nhân về vụ việc gây ồn ào thời gian qua.

C hiều 13/11 Phương Thanh đã chính thức lên tiếng trên trang facebook cá nhân về vụ việc gây ồn ào thời gian qua





Lý giải về phát ngôn của mình, Phương Thanh cho biết cô bị hiểu lầm vì ngôn ngữ nên phải chịu trách nhiệm gửi lời xin lỗi đến người dân Quảng Ngãi. Cô khẳng định, bản thân không xúc phạm người dân Quảng Ngãi nên các trang mạng xã hội đã đẩy vụ việc đi quá xa.



Nguyên văn bài đính chính của Phương Thanh như sau:



"Kính gửi Sở TT-TT TỈNH Quảng Ngãi

Tâm thư gửi về người dân Quảng Ngãi

------

Tôi ca sĩ Phương Thanh

Sau cuộc họp ngày hôm qua 12/11 với các cơ quan chức năng TP. Quảng Ngãi, tôi đã được nói lên tất cả tâm sự của mình về dòng trạng thái tôi đăng trên Fanpage ngày 29/10 về sự việc "Mặt trái của từ thiện" để tất cả có cái nhìn công tâm từ ‪2 chiều‬ sự việc.

Tôi đã khẳng định trước các ban ngành về ý chính trong status của tôi muốn nói đó là: phản ánh thực trạng về chuyện từ thiện, về một vài cá nhân tiêu cực, mong muốn đưa ra phương án tốt nhất cho người thực sự khó khăn cần nhận hỗ trợ. Trong thâm tâm tôi không và chưa bao giờ cố tình làm mất đi tình cảm người dân Quảng Ngãi như các trang mạng giật tít: 'Phương Thanh tố cáo người dân Quảng Ngãi tham lam' gây hiểu lầm với người dân.

Do bị hiểu lầm nên tôi phải là người chịu trách nhiệm xin lỗi và gửi lời xin lỗi đầu tiên tới người dân Quảng Ngãi, mong người dân Quảng Ngãi bỏ qua và thông cảm cho sự sơ sót của Phương Thanh.

Tôi cũng rất muốn có được sự đồng cảm về điều đó từ các cơ quan trong buổi họp ngày hôm qua.

Điều duy nhất tôi bị vướng mắc là có đề cập đến địa danh Quảng Ngãi trên status mà không ghi cụ thể địa điểm rõ ràng gây ra hiểu nhầm.

Bài viết của Phương Thanh

Như tôi trình bày, đây là việc từ thiện cá nhân của riêng tôi. Sau khi hoàn thành các chương trình của tôi và các đoàn cứu trợ ngoài miền Trung, tôi tách đoàn đi cùng 1 vài cá nhân với quy mô nhỏ hẹp nhất. Tôi muốn đi lên một ngôi làng nhỏ hẹp trên núi (dự định làng Hang Rin - thôn Mang He) làm thiện nguyện và tranh thủ quay luôn MV Mẹ Thiên Nhiên.

Tuy nhiên, do tình hình bão lũ - sạt lở, cấm đường bộ, đường đi cũng khó khăn, hơn nữa, các cảnh quay của tôi tự thực hiện cũng khá là nguy hiểm... nên mọi người trong ekip do quá sợ sự liều mạng của tôi họ đã cản trở việc tôi lên núi như dự định ban đầu.

Thật sự là tôi chưa thể đến được làng Hang Rin... nên trên status tôi đã không thể đăng vị trí. Chính từ đây nảy sinh ra sự hiểu nhầm Phương Thanh không đến Quảng Ngãi rồi xảy ra bao nhiêu sự việc vây quanh dư luận làm ảnh hưởng tới người dân Quảng Ngãi từ status của tôi. Trên status tôi không thể giải thích hết cho mọi người hiểu được tôi đang muốn nói gì cho nên tôi chủ động chọn phương án đến Quảng Ngãi, trực tiếp nói chuyện công khai để chính quyền và người dân hiểu và thông cảm cho Phương Thanh về những hiểu nhầm do ngôn ngữ.

Tôi có thông báo, sự việc nào ở trên mạng tôi sẽ trực tiếp ghi status trên mạng để đính chính lại sự việc cho rõ.

Tôi xin thừa nhận thiếu sót về vị trí đã làm cho sự việc của tôi lộn xộn, một số trang mạng dùng status của tôi đẩy quan điểm lên làm ảnh hưởng tới tinh thần và tình cảm giữa tôi với người dân Quảng Ngãi.

Xin chân thành cám ơn Sở TT-TT tỉnh Quảng Ngãi đã giúp Phương Thanh được giải quyết mọi hiểu nhầm đã qua.

Sau cuộc họp ngày ‪12/11, hôm nay‬ 13/11 sau khi viết bản tường trình này, tôi đã tháo gỡ status trên Fanpage như đã hứa với Sở TT-TT tỉnh Quảng Ngãi.

Qua sự việc này Phương Thanh cũng mong muốn yêu cầu Pháp luật , Cơ quan điều tra an ninh mạng cần có biệp pháp với những cá nhân, những trang mạng giật tít kích động, gây chia rẽ.

------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13/11/2020

Phương Thanh".



Hiện, bài viết của Phương Thanh đang được nhiều người quan tâm, chia sẻ.



