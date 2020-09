Blackpink hé lộ poster 4 thành viên, bonus cả tên ca khúc chủ đề nhưng chả mấy ai bất ngờ

Sau những ngày tung teaser thành viên mệt nghỉ, đến sáng 28/9, YG đã tung poster đông đủ cả 4 thành viên Blackpink cho The Album. Ngoài ra, công ty còn không quên bonus thêm tên ca khúc chủ đề mà fan ai cũng có thể đoán được trước đó.

Cụ thể, tên bài chủ đề trong full album đầu tay The Album của Blackpink chính là LOVESICK GIRLS. Có vẻ như đây sẽ là một bài hát buồn về tình yêu hoặc ít nhất cũng kiểu "yêu hận tình thù", chỉ không yêu mới có được hạnh phúc.

Đặc biệt, trong ảnh teaser không ít fan hú hét bởi cách tạo dáng... cặp nào ra cặp đó. Trong khi Rosé âu yếm ngả đầu lên vai chị cả Jisoo thì Jennie lại e ấp nép vào Lisa. Nhiều fan còn bông đùa, nhìn hình ảnh này cũng đủ biết chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau.





Thực tế, tên bài hát chủ đề YG tiết lộ khiến fan chẳng bất ngờ chút nào. Trước đó, khi công ty đăng thông tin đặt trước album, nhiều fan tinh mắt đã soi ra tracklist có ca khúc LOVESICK GIRLS.

Bên cạnh đó, trong tấm poster khoe lưng của 4 thành viên từng được YG tung ra, nhiều người bấm vào bài viết đăng trên trang chủ của nhóm và thấy đường dẫn có chữ "LSG_TEASER" và BLINK đồn đoán "LSG" chính là từ viết tắt của LOVESICK GIRLS.

Trước đây, khi Blackpink comeback với How You Like That, YG cũng vô tình để lộ từ viết tắt "HYLT" ở trang chủ nên fan đoán trúng phóc luôn. Còn với Ice Cream thì Jennie lại vô tư nhả luôn tên bài hát trên Instagram cá nhân.



Như vậy chỉ còn 4 ngày nữa, full album đầu tiên trong sự nghiệp của Như vậy chỉ còn 4 ngày nữa, full album đầu tiên trong sự nghiệp của Blackpink - The Album sẽ chính thức phát hành vào 10/2, lúc 12am EST và 1pm KST (tức 11am giờ Việt Nam). Mọi người hãy cùng đón chờ nhé!



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ