Lại là chị cả Jisoo Blackpink: Một ngày đánh úp 2 ảnh teaser cực phẩm thế này thì fan sống sao?

Từ ngày 21/9, YG bắt đầu chuỗi ngày thả thính cho The Album - Full Album đầu tiên trong 4 năm sự nghiệp của Blackpink. Nếu như hôm qua, hình ảnh teaser đầu tiên của cả nhóm khiến fan 'lú lẫn' vì không nhận ra được ai với ai thì đến sáng nay, poster teaser đầu tiên của từng thành viên đã được hé lộ.



Thành viên 'mở bát' cho chuỗi teaser này chính là chị cả Thành viên 'mở bát' cho chuỗi teaser này chính là chị cả Jisoo Blackpink . Đúng 7h sáng (theo giờ Việt Nam) dù ảnh teaser khá đơn giản khi chỉ là một bức ảnh chân dung nhưng vẫn khiến dân tình 'sốc lên sốc xuống' bởi visual đỉnh cao của chị cả Blackpink.

Poster 1 của Jisoo Blackpink



Từ trước đến nay, nhan sắc của Jisoo Blackpink chưa bao giờ khiến dân tình thất vọng, thậm chí mỗi lần xuất hiện nữ idol sinh năm 1995 còn liên tục khiến người xem 'sốc visual' bởi các đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt.



Ngay khi được đăng tải ảnh poster 1, tên của Jisoo đã nhanh chóng leo lên Top 4 trending toàn cầu trên Twitter và sau đó là Top 3. Tuy nhiên, chưa kịp 'tiêu hóa' xong ảnh poster 1, poster thứ 2 cho The Album sắp tới của chị cả Jisoo Blackpink tiếp tục khiến fan điêu đứng bởi vẻ đẹp quá đỗi ma mị.



Động thái đánh úp này quả là... vừa lòng con dân. Vẫn là nhan sắc không tì vết ấy, nhưng trong teaser này chị cả Jisoo được make-up nhạt hơn với tông son màu nude, khác hẳn với màu son đỏ của poster trước.

Đến chiều, YG đánh úp poster 2 của nữ idol



Nữ idol sinh năm 1995 đã khéo léo khoe một bên vai trần gợi cảm, mái tóc đen xoăn nhẹ xõa bồng bềnh càng làm nổi bật vẻ đẹp như tiên tử giáng trần. Đặc biệt, từng đường nét như tượng tạc cùng ánh mắt như hút hồn vạn vật của Jisoo khiến người xem không thể rời mắt. Không ít người khẳng định, poster này của nữ idol còn đỉnh hơn cả poster lúc sáng.



Từ ảnh teaser này, fan lại được phen đồn đoán đây rất có thể là một bản ballad buồn sầu thảm. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi bởi YG có truyền thống ảnh teaser nhiều khi... không liên quan gì tới bài hát.



Full album đầu tiên trong sự nghiệp của Full album đầu tiên trong sự nghiệp của Blackpink - The Album sẽ chính thức phát hành vào ngày 10/2, lúc 12am EST và 1pm KST (tức 11am giờ Việt Nam). Mọi người hãy cùng đón chờ nhé!



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ