Quả bóng vàng 2019 Đỗ Hùng Dũng có chế độ ăn uống, tập luyện nghiêm ngặt hàng đầu giới cầu thủ Việt

Trước khi trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình CLB Hà Nội và tuyển Việt Nam, ít ai biết Đỗ Hùng Dũng có khởi đầu với đam mê bóng đá khá trầy trật.

Thuở niên thiếu Đỗ Hùng Dũng chỉ là chàng trai yếu rớt mùng tơi. Những năm 20 tuổi anh thậm chí chỉ đá được 60, 70 phút là chân tay bủn rủn, rã rời, thậm chí chuột rút



Có thể nói từ năm 2015, cầu thủ sinh năm 1993 mới có bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt về chế độ ăn uống tập luyện khiến anh trở thành truyền thuyết ở đội bóng thủ đô.

Uống sữa thay uống nước, chỉ uống 1 cốc bia



Dũng "chíp" là mẫu tiền vệ âm thầm, không có nổi bật nhưng luôn bền bỉ chạy chỗ và tạo cơ hội cho đồng đội. Nhiều tuyển thủ Việt Nam thường trêu chọn Hùng Dũng vì anh "nghiện" uống sữa. Nhiều đồng đội và người quen của tiền vệ này vẫn thường nói vui rằng Hùng Dũng không uống nước, mà uống sữa.



Cầu thủ này cũng tự nhận biết điều đó và có chế độ chăm sóc Cầu thủ này cũng tự nhận biết điều đó và có chế độ chăm sóc Sức Khỏe bản thân. Mỗi ngày, Hùng Dũng đều uống ít nhất 2 cốc sữa nhằm bổ sung chất dinh dưỡng vào sáng và tối. Không chỉ uống sữa, cầu thủ này còn dùng nhiều loại vitamin và thực phẩm chức năng nhằm giữ cho mình thể trạng tốt nhất. Đây có thể là bí quyết giúp Dũng luôn dồi dào năng lượng, duy trì cơ bắp.

Không chỉ chăm uống sữa, cầu thủ sinh năm 1993 còn được đồng đội rỉ tai nhau truyền thuyết chỉ uống 1 cốc bia. Cụ thể, vào các bữa tối, Hùng Dũng thường ngồi ăn cùng các đồng đội. Nếu cả đám rủ rê nhậu nhẹt anh sẽ chỉ uống đúng 1 cốc. Không một ai có thể ép Dũng phá lệ uống đến cốc thứ hai hay thậm chí chỉ thêm vài giọt.

Quả bóng vàng Việt Nam 2019 không bao giờ uống cà phê. Thi thoảng, Dũng và đồng đội đi uống nước, anh chỉ cho một chút cà phê vào sữa chua đánh đá và gọi đùa đó là sữa cà phê chứ không phải cà phê sữa.

Chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt



Nhiều đồng đội ở CLB Hà Nội đều dành sự nể phục bởi Hùng Dũng luôn duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt cực kỳ khoa học. "Là cầu thủ chuyên nghiệp, mình phải tìm ra phương pháp ăn, ngủ cũng như sinh hoạt điều độ nhất. Mình phải tự có phương pháp rèn luyện tốt nhất cho bản thân để có thể đảm bảo việc thi đấu", Dũng chia sẻ.



Không phải ai cũng có thể duy trì chế độ đều đặt trong thời gian dài như Đỗ Hùng Dũng hiện tại. Có lẽ bởi vậy mà Hùng Dũng có nền tảng thể lực sung mãn hàng đầu trong số các tiền vệ Việt Nam hiện nay.



Sự chuyên nghiệp và ý thức tự giác của Dũng "chip" thậm chí còn gây ấn tượng với các cầu thủ ngoại. Theo chia sẻ của trợ lý Văn Sỹ Sơn, nhiều ngoại binh phải kiêng nể Hùng Dũng vài phần khi chứng kiến nếp sinh hoạt chuyên nghiệp của anh.



Nhiều đồng đội kể lại, Dũng nghiêm khắc tới nỗi chỉ nói chuyện với vợ (trước đó là người yêu) qua điện thoại đúng 15 phút mỗi tối. Lý do là vì đến khoảng 10h30 đêm là giờ anh đi ngủ giữ gìn thể lực, chuẩn bị cho các buổi tập kế tiếp.

Khoảnh khắc Đỗ Hùng Dũng giành Quả bóng vàng

