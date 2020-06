Quả đào tốt cho tiêu hóa, chống cả ung thư nhưng người mắc các bệnh này tuyệt đối không nên ăn

Theo ThS.BS Trần Thu Nguyệt – Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, đào là loại trái cây nhiệt đới cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

Quả đào là nguồn cung cấp vitamin A, beta – carotene và vitamin C, chứa nhiều vitamin E, vitamin B1, B2, B3, B6, folate và axit pantothenic. Đào cũng chứa một lượng lớn các loại chất khoáng như canxi, kali, magie, sắt, mangan, photpho, kẽm và đồng.



Thành phần kali có trong quả đào giúp loại bỏ các chất độc hại cho thận, phòng bệnh viêm thận hay sỏi thận, cùng với các vitamin khác giúp thải độc gan.



Đào còn chứa rất ít calo, chỉ 46 calo cho 100gr, không chứa chất béo bão hòa hay cholesterol và là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời. Đây chính là loại quả hàng đầu trong lựa chọn giảm cân.

Các thành phần phenolic có trong đào là một loại thuốc kháng viêm tuyệt vời. Chưa kể, hàm lượng vitamin A cao còn giúp chữa thấp khớp. Do vậy, những người mắc bệnh gút hoặc viêm khớp nếu ăn đào thường xuyên sẽ thấy các cơn đau được cải thiện.



Không chỉ giàu vitamin, trái đào còn rất giàu chất sắt, thích hợp cho ai mắc bệnh thiếu máu do thiếu sắt.



Quả đào là loại trái cây có tác dụng phòng chống ung thư hàng đầu nhờ hai thành phần phenolic và carotenoid.



Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, axit chlorogenic và axit neochlorogenic trong đào có khả năng hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư vú. Mặt khác, trái đào thuộc nhóm thực vật họ Rosaceae rất giàu beta – carotene (tiền chất của vitamin A) có tác dụng chống lại ung thư phổi.



Ăn quả đào còn có tác dụng tốt cho hệ thần kinh, hiusp căng thẳng, stress. Magie có trong đào giúp ngăn chặn stress và lo âu, hỗ trợ thư giãn, giảm kích thích hệ thần kinh trung ương.



Chưa hết, với các loại vitamin C, A, K, beta caroten, kali, magie và selen, quả đào còn có tác dụng bảo vệ làn da khỏi tia cực tím độc hại. Bên cạnh việc ăn đào, bạn có thể nghiền nát đào đắp lên vùng da cháy nắng.

Theo y học cổ truyền, quả đào có tính nóng mà vị chua ngọt, có tác dụng nhuận tràng, giải khát, thích hợp với những người bị đường huyết thấp, bệnh phổi hay cao huyết áp. Tuy nhiên vì trái đào đã có tính nóng nên những người đang bị nóng trong, sinh nhiệt không nên ăn.



Ví dụ người đang bị miệng khô, đau họng, chảy máu cam tốt nhất là không ăn đào tránh tình trạng phát nhiệt trầm trọng hơn.



Người mới ốm dậy, nhiều bệnh trong người hay người có chức năng tiêu hóa kém cũng nên hạn chế ăn đào bởi trong đào có chứa lượng lớn chất dinh dưỡng thực vật, đặc biệt là giàu chất xơ không dễ tiêu hóa.



Trong quả đào chứa một lượng đường lớn, cứ 100g đào thì có tới khoảng 7g đường. Do vậy, loại quả này không thích hợp với người bị bệnh tiểu đường.



Nhiều chị em thắc mắc ăn đào có bị nổi mụn không. Các chuyên gia cho rằng không có căn cứ chính xác khẳng định ăn đào bị nổi mụn. Tuy nhiên loại quả này có tính nóng, người có cơ địa dễ lên mụn thì không nên ăn.



Your browser does not support HTML5 video.

Cách làm trà đào cam sả tươi mát cho ngày hè. Nguồn: Cookstar Asia