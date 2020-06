Quả dứa kỳ lạ nhất Việt Nam, có hình thù y hệt như một con gà trống

Ông Cọng rất vui khi sở hữu quả dứa độc nhất vô nhị tại Việt Nam

Ông Cọng hào hứng nó về “của quý” trong vườn nhà: “Sống đến 83 tuổi đầu nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cây khóm (dứa –PV) ra trái có hình thù kỳ lạ không giống những trái khóm bình thường”.

“Trong vườn nhà tôi trồng đến cả chục bụi khóm, hàng năm cho ra rất nhiều trái nhưng mấy tháng nay có cây khóm bên hông nhà trổ bông ra trái có hình thù kỳ lạ. Càng lớn càng giống một con gà trống, có đuôi, thân hình, đầu và mào. Đặc biệt, bộ mắt khóm như một bộ lông gà màu đỏ óng ánh khác hoàn toàn với các trái còn lại”, ông Cọng nói thêm.

Cận cảnh quả dứa lạ

Được biết, cây dứa cho trái kỳ lạ này được ông Cọng trồng cách đây 5 năm. Các năm trước cây cho quả dứa bình thường nhưng không hiểu sao năm nay lại cho quả kỳ dị đến như vậy.

Hiện tại, ông Cọng chưa cắt trái dứa về mà vẫn để nó ở trên cây để mọi người đến xem. Sáng nào ông Cọng cũng ra vườn thăm trái dứa. Từ ngày biết cây dứa kết trái lạ, ông Cọng vui lắm, ai đến cũng tường thuật tận tình về cây lạ.

