Quả khám nghiện bước đầu vụ bé trai 5 tuổi tử vong: Cơ thể không có vết thương

Công an tỉnh Nghệ An thông tin, trong ngày 10/6, ngoài tiếp tục lấy lời khai nghi phạm, cơ quan chức năng tập trung lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân là cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, ngụ tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ).

Sau một ngày làm việc cơ quan chức năng đã có kết quả khám nghiệm bước đầu. Theo nguồn tin từ báo Tiền phong: “Thời điểm pháp y khám nghiệm tử thi bé Đô phát hiện trong dạ dày nạn nhân có xúc xích chưa tiêu hóa. Qua kiểm tra xung quanh, phát hiện 2 hộp sữa, 3 cái xúc xích, trong đó có một chiếc đã ăn hết. Cơ thể nạn nhân không có vết thương nào khác”.

Khu vực phát hiện thi thể cháu Đô

Sau khi tổ chức khám nghiệm tử thi xong, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể lại cho gia đình tổ chức an táng. Đến chiều ngày 10/6, gia đình đã nhận thi thể nạn nhân, tổ chức an táng và đưa bé Đô về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo diễn biến vụ án, khoảng 15h ngày 7/6, cháu Đô xin bố là anh Hồ Văn Tụ sang nhà hàng xóm chơi nhưng đến tối không thấy về. Gia đình tổ chức đi tìm và báo Công an.

Đến chiều 9/6, Công an và gia đình phát hiện thi thể cháu Đô trong rừng keo tràm với tư thê sbij trói tay, miệng bị nhét vải xé từ tay áo, bị quấn chặt bằng đoạn băng keo.

Liên quan đến vụ án, trong ngày 9/6, Công an đã triệu tập Đào Ngọc Hoàng (học sinh lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 4) để phục vụ điều tra. Bước đầu, Hoàng thừa nhận bản thân đã gây nên cái chết của cháu Đô.

Mẹ cháu Đô chết lặng khi biết tin

Theo Công an tỉnh Nghệ An, Hoàng là đối tượng nghiện game bạo lực có nội dung bắt cóc, tống tiền, trình thám... Vì bị ám ảnh nên Hoàng nghĩ ra cách giấu cháu Đô đi để gia đình đi tìm và sẽ giả vờ tìm thấy, giải cứu nạn nhân để lập công.

Nhưng sua khi giấu cháu Đô thấy gia đình và cả Công an đi tìm nên sợ không dám đưa cháu Đô về dẫn đến việc nạn nhân tử vong. Thi thể của Đô được cơ quan chức năng tìm thấy cách nhà khoảng khoảng 10km, cách nhà hoang trong rừng khoảng 100 m. Chính xác, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở bờ suối.

Ngoài Hoàng, Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập thêm bạn của nghi phạm để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ