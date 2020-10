Vụ bạo hành con gái 6 tuổi ở Bắc Ninh: Quá khứ bất hảo của kẻ đánh mẹ, vợ con và em trai bệnh tật

Theo thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Bắc Ninh , đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ vụ bạo hành bé gái Đ.N.A., 6 tuổi. Trong vụ án này, Công an bắt giữ Đặng Trung Kiên (SN 1973) và Lê Thị Nương (SN 1984).

Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, trước khi đến với Nương, Kiên từng lập gia đình , thường xuyên đánh mẹ, vợ con và em trai. Cuộc sống hạnh phúc với vợ và 2 con trai chẳng được bao lâu thì tan vỡ vì Kiên có bản tính lang bạt, thường xuyên vắng nhà, giao du với bạn bè xấu. Mỗi khi tức giận, hắn thường lôi vợ con ra đánh đập để trút giận.

Dù đã vợ con đuề huề nhưng Kiên vẫn đi ngoại tình. "Bồ nhí" của Kiên chính là mẹ đẻ cháu N.A..Nhưng Kiên không có ý định cưới người phụ nữ này làm vợ nên sau khi sinh N.A., hai mẹ con đưa nhau về Lạng Sơn sinh sống.

Biết chồng ngoại tình cùng với thói côn đồ, người vợ cả quyết định ly hôn, để lại cho Kiên hai đứa con thơ. Về phần mình, Kiên không chấp nhận bị vợ bỏ vì tính côn đồ của mình nên đổ lỗi cho mẹ đẻ.

Khi không còn vợ để xả giận, Kiên bắt đầu xả tức lên người 2 đứa con trai. Hai cậu bé phải chịu vô số các trận đòn roi của bố. Cũng chính vì thế mà cậu con cả đã bỏ nhà ra đi còn đứa con thứ 2 sau khi lên lớp 1 thì được bà nội đón về nuôi.

Đến sáng 5/9, mẹ để Kiên phát hiện con trai đánh cháu nên báo Công an và chính quyền địa phương đến giải cứu. Mặc dù tổ công tác đã thuyết phục nhiều giờ nhưng Kiên không mở cửa. Khoảng 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đột nhập được vào nhà, phát hiện Nương đang giữ cháu N.A., trong khi đó, Kiên đã bỏ trốn.

Trong quá trình truy bắt Kiên, Công an thu giữ 1 khẩu súng K59 có 1 hộp tiếp đạn 7 viên, trong đó có 1 viên đã lên nòng; 1 bộ tiếp đạn bên ngoài có 7 viên đạn, 2 dao, 1 cân tiểu ly và khoảng 1.007g ma túy tổng hợp.

Sau khi rời khỏi nhà, Kiên trốn lên Hà Nội đến nhà bạn là Trần Thị Thảo ở 208 Tôn Đức Thắng, Đống Đa. Tại đây, Kiên được Thảo và người tình tên Dũng che giấu, trốn thoát khỏi Công an.

Sau đó, Thảo và Dũng bị triệu tập, Kiên quay lại ngôi nhà trên, bí mật trèo lên nhà bên cạnh rồi đột nhập vào tầng 4 của ngôi nhà. Biết Kiên quay lại, cơ quan điều tra tổ chức vây bắt.

Hiện Công an Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị truy tố Kiên về các tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Tàng trữ trái phép chất ma tuý và Hành hạ con đẻ.

