Quá khứ bất hảo của Triệu Quân Sự: Từ kẻ mê game đào ngũ tới tội ác giết người cướp tài sản

Liên quan đến vụ việc phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, quê xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), đang bị giam giữ tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung – Quân khu V (T10) trốn khỏi nơi giam giữ, lực lượng chức năng của Công an Đà Nẵng, Quân khu V, sau 3 ngày bỏ trốn, Sự vẫn chưa bị bắt giữ.

Công an, Quân đội, Biên phòng tổ chức vây ráp, truy bắt phạm nhân