Mùa thu nhất định phải biết cách dưỡng da, trị mụn từ lá và quả ổi cực hiệu quả mà rẻ tiền

Làn da mùa thu thường bắt đầu khô sần và xỉn màu. Đừng lo lắng, chỉ cầng 30 ngàn đồng/1kg ổi về ép lấy nước trộn với lòng đỏ trứng gà thành mặt nạ nước ép ổi dưỡng da mềm mịn cực đỉnh. Đắp mặt với hỗn hợp trong 20 phút rồi rửa lại sạch với nước ấm.



Trong quá trình đắp nên massage, chà xát nhẹ nhàng để kết hợp tẩy tế bào chết, cho làn da sạch, sáng mịn. Uống nước ép ổi mỗi ngày còn hỗ trợ làm đẹp da rất nhiều, dưỡng ẩm từ bên trong.



2. Ăn ổi chống nắng, ngăn lão hóa da



Không chỉ giàu vitamin C mà trong quả ổi còn chứa gấp đôi lượng lycopene có trong cà chua. Chất này có tác dụng tự nhiên giúp chống lại tác hại tia UV, bảo vệ da.



Một quả ổi cung cấp khoảng 2,9 gam chất lycopene, nên cách tốt nhất là ăn ổi hoặc uống nước ép mỗi ngày.



Mặt khác, các thành phần vitamin A, B, C và kali trong quả ổi có tác dụng chống oxy hóa cực mạnh, ngăn hình thành các nếp nhăn, các dấu hiệu lão hóa. Đồng thời, lycopene trong quả ổi hỗ trợ thải độc da, cho làn da luôn tươi trẻ, tràn sức sống.



Nước quả ổi và lá ổi luộc lên đem rửa mặt thường xuyên giúp củng cố kết cấu da, tăng cường độ đàn hồi cho da săn chắc. Nếu bạn kết hợp thêm ăn ổi và đắp mặt nạ nước ép ổi còn hỗ trợ giảm nếp nhăn, giảm mụn và ngăn hình thành sẹo rất lành tính.



Chuẩn bị một nồi nước đun sôi lên rồi thả vào nắm lá ổi, lá già là tốt nhất rồi đun trong khoảng 5 phút. Sau đó lọc giữ lại phần nước rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Dùng nước này rửa mặt ngày 2 lần sáng và tối.



Cách dùng như sau: sau khi rửa mặt với sữa rửa mặt bình thường, dùng nước lá ổi để rửa lại mặt kết hợp massage nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút. Sau đó để yên cho da nghỉ trong 20 phút rồi rửa mặt sạch lại với nước. Cách rửa mặt này vừa giúp se khít lỗ chân lông còn giảm dị ứng da.

Cách làm nước ép ổi