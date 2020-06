Quá thần kỳ: Bệnh nhân 91 hồi phục ngoạn mục, đã cai được ECMO

Chiều 3/6, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, bệnh nhân 91 là nam phi công 43 tuổi người Anh đã có thể cai được ECMO vào sáng nay sau nhiều ngày giảm dần các thông số ECMO.

Sức khỏe Đời sống dẫn lại lời của PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Phó trưởng Tiểu Ban điều trị phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, sau khi bệnh viện áp dụng các phương án điều trị theo chương trình hội chẩn thì tình trạng Sức Khỏe của bệnh nhân 91 đã cải thiện rõ rệt.

Trong 2 ngày qua, các thông số ECMO của bệnh nhân đã giảm dần và đến 8h30 sáng 3/6, bệnh nhân đã chính thức không phải sử dụng đến ECMO.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, huyết áp và mạch đều ổn định và đang được thở máy. Bên cạnh đó, chức năng gan và thận của nam phi công người Anh cũng đã hồi phục hoàn toàn. Đặc biệt, tình trạng viêm phổi của bệnh nhân cũng đã cải thiện, bạch cầu và các chỉ số viêm đã về bình thường.

Bệnh viện Chợ Rẫy hiện cho bệnh nhân 91 dùng kháng sinh, tích cực dinh dưỡng và vật lý trị liệu. Để có thể cai máy thở và phục hồi hoàn toàn các chức năng vận động thì bệnh nhân còn phải cần một thời gian khá dài.

Việc tập vật lý trị liệu khá quan trọng để bệnh nhân sớm hồi phục, cải thiện sức sơ cũng như chức năng hô hấp. Trong giai đoạn hồi phục, nam phi công người Anh cũng phải được đáp ứng đầy đủ về mặt dinh dưỡng.





Trước đó, ngày 2/6, bệnh nhân tỉnh, có phản xa ho mạnh hơn và lần đầu tiên ông đã mỉm cười, bắt tay các y bác sĩ.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ