Quá trình gây án của kẻ sát hại bé gái 13 tuổi: Khống chế nạn nhân rồi giở trò đồi bại

Như đã đưa tin, đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên chiều 22/6 cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) về hành vi Giết người.



Cũng trong sáng cùng ngày, Viện KSND tỉnh Cũng trong sáng cùng ngày, Viện KSND tỉnh Phú Yên cũng đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Phạm Kim Phê để điều tra cùng về hành vi trên. Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vẫn chưa có thông tin cụ thể về động cơ và quá trình gây án của nghi can.

Đối tượng tại cơ quan điều tra.

Được biết, Phê chính là kẻ đã sát hại bé gái K.H. (sinh năm 2007, ngụ thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông) rồi vùi xác nạn nhân dưới cát trong rừng phi lao. Theo Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa - phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, còn động cơ gây án cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ.





Báo Tuổi trẻ Online dẫn lại một nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, kết quả điều tra ban đầu của lực lượng công an cho thấy, vào khoảng 19h30 tối 17/6, đối tượng Phạm Kim Phê cùng 3 thanh niên ở ã An Ninh Tây (huyện Tuy An) có rủ N.P.N.A. và Đ.T.K.H. (cùng 13 tuổi, ở xã An Ninh Đông) đến chơi ở khu vực gành Đá Dĩa chơi.

Được một lúc, em N.A có việc nên xin về nhà trước. Những người còn lại rủ nhau tiếp tục đi tới một tiệm Internet ở xã An Ninh Tây ngồi chơi.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Phê chở H. về nhà. Trên đường đi, đối tượng nảy sinh ý đồ giao cấu với nạn nhân nên đổi hướng, chở bé gái 13 tuổi vào khu vực rừng phi lao gần cầu An Hải (thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông).

H. đang mải mê bấm điện thoại thì Phê từ phía sau ôm chặt. Lúc này, bé gái phản kháng, gọi điện thoại cho chị ruột nói được 1 câu "Chị ơi cứu em" thì bị Phê đe dọa. Gã thanh niên 18 tuổi yêu cầu H. phải tắt điện thoại nếu không sẽ đâm nạn nhân. Khi cướp được điện thoại, Phê liền ném đi.

Đến khi H. bỏ chạy, Phê vội vàng đuổi theo đánh đập, bóp cổ đến khi nạn nhân bất động. Lúc này, gã thanh niên bệnh hoạn đã thực hiện hành vi giao cấu với H. Sau đó, Phê dùng tay đào hố, vùi xác H. xuống dưới cát rồi phủ lá cây lên trên hòng phi tang.



Your browser does not support HTML5 video.

Tạm giữ đối tượng nghi sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên | THDT

Xem thêm: Chân dung kẻ sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên rồi vùi xác trong rừng phi lao chính thức bị khởi tố



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ