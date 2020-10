Cận cảnh quá trình tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở đất ngày 28/10 tại xã Trà Leng

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thanh niên cởi trần lên nóc nhà "chiến đấu" với cơn bão số 9 gây xôn xao cộng đồng mạng

Sáng nay xuất hiện clip một thanh niên được cho là đang ở Đà Nẵng đã leo lên nóc nhà làm nhiều động tác như đang múa võ để chiến đấu với cơn bão số 9 khi xung quanh gió giật mạnh và mưa lớn gây xôn xao CĐM.