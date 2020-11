"Quái vật trên không" Nat Phillips giúp Liverpool ngược dòng trước West Ham

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thanh niên côn đồ hành hung bác già sau tai nạn giao thông khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Sự việc xảy ra sáng ngày 28/10 tại nút giao Lê Lai và Ngô Quyền, Hà Nội. Sau khi va chạm giao thông chưa rõ đúng sai thế nào thanh niên đã có hành vi cực kì côn đồ như đạp, đấm vào mặt bác già khiến CĐM phẫn nộ.