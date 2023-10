Quận Hoàng Mai khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023

Sáng 26/10, quận Hoàng Mai tổ chức Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Dự chương trình diễn tập có các đồng chí: Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; Đại tá Đào Văn Nhận, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tham mưu trưởng Ban Chỉ đạo, Tổng đạo diễn diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố; Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đại tá Phùng Chí Cao, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quang Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Minh Tâm, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết: Hằng năm, quận Hoàng Mai đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, quận đã chỉ đạo 10/14 phường diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đạt chất lượng tốt. Quận đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 11.638 lượt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và giáo dục cho 415.297 lượt học sinh, sinh viên trên địa bàn quận.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm, Trưởng ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận phát biểu khai mạc

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ quận, năm 2023, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng và năng lực tham mưu của cơ quan quận sự, công an, các phòng, ban, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của quận khi chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ quận, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó với các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tình huống chiến tranh xảy ra.

Thông qua diễn tập, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tiếp tục rút kinh nghiệp vận dụng linh hoạt vào thực tiễn, đồng thời kịp thời bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện quyết tâm tác chiến và kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chương trình diễn tập có quy mô: Diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và thực địa, có một phần thực binh, huy động tiếp nhận quân nhân dự bị của quận Hoàng Mai, năm 2023.

Chương trình diễn tập diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27/10, với 4 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Thực hành tác chiến phòng thủ; Thực binh bắn chiến đấu.

Vương Vân