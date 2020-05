Quán lẩu ở Hà Nội bị tố 'treo đầu dê bán thịt chó', nhân viên tự ý lấy điện thoại khách để đánh giá

Một buổi hẹn ăn uống, đàn đúm với bạn bè những tưởng sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ và vui vẻ, tuy nhiên với cô bạn dưới đây thì đó là một bữa ăn thảm họa không thể nào quên. Vốn rất thích ăn lẩu, từng thưởng thức nhiều hàng quán khác nhau từ bình dân đến cao cấp, thế nhưng đối với cô nàng sinh viên trẻ H.A. thì bữa ăn 500k tại một quán lẩu ở Hà Nội này là lần phí tiền nhất.

H.A. chia sẻ trên một hội nhóm về review ẩm thực trên Facebook như sau:

"Lần đầu tiên đi ăn dính phải quả quán hỏi chấm như này. Mình gọi 1 nồi lẩu bạch tuộc giá 429k hay 479k gì đấy không nhớ lắm, quán gợi ý là check in sẽ giảm giá cho mình nên mình đồng ý. Xong bên đó mượn máy mình bảo là để check code giảm giá gì đấy. Thấy cầm máy của mình khá lâu sau mới trả, mình cũng không để ý gì. Nhân viên trả điện thoại, nói sẽ giảm giá vào hóa đơn, xong xuôi rồi thì mình xóa ảnh, không thấy quán nói thêm gì. Lúc ăn gần xong nhân viên ra hỏi xin check lại điện thoại, mình mới phát hiện ra họ cầm máy mình lâu là để lưu facebook mình vào xong rình xem mình xóa không. Mình bảo nãy tớ thấy OK rồi nên xóa, em nhân viên kêu chị làm như vậy em sẽ bị trừ lương?!? Ừ thôi mình cũng không cần giảm giá. Hóa đơn của mình thanh toán hết 529k gồm 1 con bạch tuộc lúc chín quắt queo lại ăn dai như cao su, 3-4 viên thả lẩu, 3 xiên thịt không rã đông để 15 phút chưa chín, vài miếng đậu bé, 1 ít rau độn, 2 cuộn mì nhỏ bé, 2 trà đá. Mọi người xem tự thấy đắt hay rẻ? Lúc về mình mò vào page quán thì thấy feedback của mình to lù lù. Hóa ra trước đó nhân viên mượn máy của mình là để tự feedback ạ! Mình dám chắc tất cả feedback của khách khác đều là bên đấy làm như với mình, vì đọc cái nào cũng thấy giống nhau. Nếu nó ngon thì không nói làm gì nhưng thề ăn chán kinh khủng, thịt bã, không rã đông, đồ ăn không xứng đáng so với giá tiền. Lúc đến mình thấy không có khách đã nghi nghi, nhiều đánh giá tốt thế mà vắng tanh vậy. À mình ăn ở đây vì tình cờ xem được review của 1 food review trên Instagram, chả hiểu sao chất lượng không hề như bạn ý nói. Chẳng hiểu dạo này food review làm ăn kiểu gì? Nhiều bạn bè mình bảo cũng tính ăn quán này vì xem đánh giá trên mạng đấy. Tạm kết: mọi người nên tránh xa. Nhân viên thái độ không tốt với khách hàng, đồ ăn dở, không ngon và cuối cùng trò mượn máy khách tự feedback kia là không thể chấp nhận nổi".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của H.A. đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Không ít người tỏ ra ngạc nhiên trước hành động của nhân viên quán lẩu này. Vốn dĩ việc muốn cửa hàng được đánh giá cao không phải là chuyện bất thường, thế nhưng tự ý dùng điện thoại khách rồi đánh giá quán mình 5 sao quả thực không thể hiểu được.

Một số cư dân mạng sau khi thấy bài đăng của H.A cũng bình luận than khổ về trải nghiệm có phần 'đau thương' của mình tại quán lẩu này. Bạn M.T khẳng định sẽ không bao giờ ăn tại đây lần thứ hai, một phần là vì thái độ của nhân viên. Bạn T chia sẻ: "Lần trước mình cũng y thế, vừa vào ăn nhân viên cũng tự động ra gạ: “Bên em có chương trình checkin được giảm 100k” . Mình cũng check in, xong nhân viên cũng dùng 'bài' ra mượn điện thoại khách, bảo bên em phải xác nhận code trên máy tính (không rõ có code gì ở điện thoại mình), xong dấm dấm dúi dúi cầm vào trong nhà một lúc lâu mãi mới thấy mang trả. Đợt đấy cũng tò mò ko biết nó làm gì lâu thế, đọc bài bạn này mới biết hoá ra chắc cũng tự lấy điện thoại khách để đánh giá." T. cũng khẳng định chất lượng đồ ăn không ngon, bạch tuộc không tươi, lẩu độn, chỉ nên ăn cho biết.

Dù vậy, một số thành viên cũng chỉ trích H.A. bởi việc cô nàng chưa ra khỏi quán đã vội xóa check in. Dù vậy, H.A. cho biết cô không quan tâm tới những bình luận ấy, bởi cô không thích để tường FB có những tin linh tinh nên xóa. H.A nói: "Mọi người cứ chú trọng vào chi tiết đấy, nhưng cái chính em review là đồ ăn dở và việc nhân viên tự tiện lấy FB em để feedback cho quán cơ mà?... Bản thân em đã thất vọng vô cùng khi tin nhầm lời review của food-blogger rồi, vừa phí tiền vừa bực".

Hiện H.A. đã quyết định khóa bình luận bài viết, nhưng cô cho biết mình sẽ không xóa bài đi dù có nhân viên định liên lạc và bình luận trước đó với hàm ý giải quyết sự việc. Bài viết của H.A đã thu hút tới hơn 1.000 lượt like và gần 400 bình luận của cư dân mạng.





Your browser does not support HTML5 video.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ