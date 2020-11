Xôn xao chuyện quản lý Hương Giang hé lộ mức cát xê cao ngất ngưởng của nàng hậu

Nổi lên từ chương trình Vietnam Idol từ năm 2012, nhưng mãi đến năm 2018, khi tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế được tổ chức tại thành phố Pattaya, Thái Lan và xuất sắc giành được danh hiệu Hoa hậu, tên tuổi của Hương Giang mới thực sự bứt phá và được nhiều người chú ý.

Sau đó, Hương Giang liên tục gây dấu ấn khi ra mắt nhiều MV âm nhạc cũng như tham gia nhiều gameshow. Thời gian gần đây, nàng hậu còn gây chú ý khi thành đôi với CEO trẻ người Singapore là Matt Liu sau chương trình Người Ấy Là Ai.

Vốn là gương mặt 'đắt khách' trên các show truyền hình và được nhiều nhãn hàng săn đón, nhiều người rất tò mò về việc giá cát xê của Hương Giang là bao nhiêu.

Đoạn tin nhắn đang được MXH lan truyền

Trước đó, khi Ngọc Trinh được hỏi về mức cát xê để mời Hoa hậu Hương Giang làm đại sứ thương hiệu, 'nữ hoàng nội y' cho biết: "Tôi vẫn lặp lại câu trả lời cũ. Giá của em Giang rất là cao". Việc cô không hé lộ mức giá cụ thể khiến nhiều người càng thêm tò mò.

Mãi cho tới mới đây, trên mạng xôn xao đoạn tin nhắn được cho là của quản lý Hương Giang với một nhà thiết kế. Trong tin nhắn nói về việc mời hàng hậu diễn vedette trong một sự kiện thời trang.

Cụ thể, người quản lý này khá bức xúc khi phía NTK tung tin cát xê của Hương Giang là 10.000 USD (khoảng 231 triệu đồng) cho 2 phút diễn vedette. Người này cũng cho biết, giá diễn vedette của Hương Giang là 7.500 USD (khoảng 173 triệu đồng) còn nếu dự thêm thảm đỏ sẽ là 10.000 USD.

Trước đó, Ngọc Trinh cũng từng 'úp mở' về mức cát xê của Hương Giang

Sau đó, phía NTK phản hồi rằng cần phải họp bàn lại vì giá quá cao. Đoạn tin nhắn này đã nhanh chóng được nhiều người chú ý khi lần đầu biết được mức giá cát xê chính xác của Hương Giang.





Tuy nhiên khi liên hệ, phía quản lý Hương Giang cho biết, tin nhắn được lan truyền trên mạng chưa được kiểm chứng và anh cũng không công khai tin nhắn này.







Những ngày qua, drama không dứt giữa Hương Giang và antifan trở thành tiêu điểm trên mạng xã hội . Sau khi tung đoạn clip mời công an vào cuộc, đến tận nhà và đối chất với antifan, hiện phía Hương Giang chưa có thêm bất cứ động thái nào.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ