Quận Tây Hồ đóng cửa các trường học sau thông tin có BN459 trú tại p.Hoàng Hoa Thám

Ngay từ tối ngày 29/7, trên mạng xã hội đã xôn xao thông tin các trường mầm non gửi thông báo khẩn cho phụ huynh học sinh về việc Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận Tây Hồ yêu cầu các trường học dừng hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục sau khi thông tin đã có bệnh nhân dương tính với COVID-19 trú tại địa bàn Quận Tây Hồ, Hà Nội. Tuy nhiên, cho đến sáng ngày hôm nay, thông tin này đã được xác nhận bởi ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tây Hồ (Hà Nội) khi trao đổi với báo Tiền Phong.

Thông tin về việc Quận Tây Hồ chính thức đóng cửa các trường học được nhà trường thông báo tới phụ huynh ngay trong đêm 29/7 được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội

Như thông tin đã đưa, tối ngày 29 tháng 7, có 01 trường hợp nghi mắc COVID-19 trở về từ Đà Nẵng hiện trú tại ngõ 466 đường Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội. Lực lượng chức năng Quận Tây Hồ ngay khi nắm bắt thông tin đã tiến hành phong tỏa, phu khử khuẩn và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết tại ngõ và các khu vực lân cận. Sáng nay, ngày 30/7, Bộ Y Tế đã chính thức công bố BN459: Nam – 76 tuổi. Bệnh nhân đã tới Đà Nẵng du lịch, có ghé bệnh viện C Đà Nẵng trong 02 ngày 21 và 22 tháng 07. Tuy chưa có biểu hiện ho, sốt gì, sau khi đọc các khuyến cáo từ Bộ Y Tế về việc bùng phát dịch bệnh tại Đà Nẵng, ngày 29 tháng 07, bệnh nhân đã thực hiện khai báo y tế và tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW xét nghiệm và cho kết quả Dương tính.

Phun khử khuẩn tại Ngõ 466 đường Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội

Về việc đóng cửa cá trường học, ông Vũ có thông tin thêm, do có nhiều người đi du lịch từ Đà Nẵng trở về và chưa biết được nguy cơ lây nhiễn ra sao, nên việc đóng cửa các cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm dạy học Ngoại ngữ, kỹ năng sống là cần thiết để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Ngoài ra, các trường học trên địa bàn Quận cũng được yêu cầu tự lên phương án thực hiện giãn cách, đảm bảo an toàn cho công tác tuyển sinh đầu vào các cấp tiểu học, trung học cơ sở với các học sinh lớp 1, lớp 6. Các phụ huynh khi tới đăng ký nộp hồ sơ, đăng ký nhập học trực tiếp cần có ý thức tự giác, đeo khẩu trang, đứng giãn cách nhau để đảm bảo khoảng cách an toàn.