Quang Hải bị hack facebook, lộ nhiều tin nhắn về chuyện yêu đương

Nội dung dòng trạng thái đề cập đến việc đe dọa sẽ tiết lộ nhiều chuyện riêng tư của Quang Hải với công chúng. Điều này càng khiến nhiều người khẳng định trang cá nhân của số 19 tuyển Việt Nam đã bị kẻ lạ mặt tấn công.

Bài đăng lạ trên trang cá nhân của Quang Hải sáng 23/6.

Đăng tải chưa đầy 30 phút, dòng trạng thái lạ đã thu hút gần 7.000 lượt bày tỏ cảm xúc cùng hàng trăm bình luận cũng như chia sẻ. Nhiều người tỏ ra bức xúc, tức giận khi quyền riêng tư của Quang Hải bị xâm phạm. Không ít người khẳng định, việc riêng tư của cầu thủ nên được tôn trọng, hãy quan tâm đến hành động của họ trên sân cỏ mà thôi.

Chưa dừng lại ở đó, kẻ xâm nhập facebook Quang Hải còn tiếp tục dùng tài khoản của anh chàng để đăng tải loạt ảnh cũng như cuộc nói chuyện liên quan đến vấn đề riêng tư.

Cụ thể, hacker đã đăng tải tin nhăn của Quang Hải cùng một người anh thân thiết, nói về chuyện chàng cầu thủ nổi tiếng có mối quan hệ với nhiều cô gái. Từ ảnh Quang Hải thân thiết với Huyền My đến việc số 19 nhờ người anh kiểm tra thông tin của những cô nàng thả tim, like ảnh, kết bạn với mình qua mạng xã hội

Gần đây, chuyện đời tư của Quang Hải luôn được cộng đồng mạng quan tâm, đem ra bàn tán. Sau khi công khai mối quan hệ với cô nàng Huỳnh Anh và đưa bạn gái đi dự lễ trao giải QBV 2019, Quang Hải cùng bạn gái luôn phải chịu không ít áp lực bên ngoài sân cỏ.

