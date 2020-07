LHV Chu Đình Nghiêm hé lộ về khả năng ra sân của Quang Hải ở trận gặp Viettel ngày 5/7

Theo đó, chấn thương của Quang Hải là tổn thất không nhỏ cho CLB Hà Nội ở mùa giải này. Bởi đội bóng hiện chỉ còn 14 cầu thủ đạt 100% thể lực thi đấu. Số còn lại hoặc là chấn thương hoặc là ở trong trạng thái thể lực không tốt. Trong đó những người bị chấn thương có Trần Đình Trọng, Đỗ Mạnh Dũng, Ngân Văn Đại… Các cầu thủ chưa đạt thể lực tốt là Phạm Đức Huy, Nguyễn Thành Chung…

Thêm nữa CLB Hà Nội gặp khó khăn khi lịch thi đấu dày đặc, trung bình cứ 5 ngày/trận. Tại trận gặp Sài Gòn, thầy Nghiêm đã phải tung 3 cầu thủ trẻ vào sân là Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân và Đặng Văn Tới.

Sau chấn thương rách cơ háng, Quang Hải đối diện với trận ốm đến mức phải truyền nước 2 ngày

Vào ngày 5/7 tới đây, Hà Nội sẽ gặp Viettle và tình hình trở nên khó khăn hơn khi đội có thêm chấn thương của Văn Dũng – người đang thay thế vị trí của Đoàn Văn Hậu.

Trong mùa giải 2018, Hà Nội Hà Nội đặt V.League dưới gót giày thống trị, đội bóng thủ đô đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất. Trận thua 0-1 trước CLB Sài Gòn cho thấy ở V.League hiện tại, số đội biết cách hạ gục CLB Hà Nội không hề ít.

Để có những kết quả tốt hơn, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm phải khắc phục triệt để, trong bối cảnh thể thức mới của V.League sẽ trừng phạt bất cứ đội nào mắc nhiều sai lầm và không có sự tích lũy. Mầm mống khủng hoảng đã bắt đầu xuất hiện sau các trận thua SLNA và CLB Sài Gòn.

Còn quá sớm để nói CLB Hà Nội bị lật đổ, nhưng phần còn lại của V.League đã bắt đầu tin vào điều đó.

Your browser does not support HTML5 video.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và các đồng đội bức xúc với hành động của đội khiêng cáng trên sân Gò Đậu. Nguồn: Zing