Góc khó hiểu: Mới xóa hết ảnh chụp chung, Quang Hải bất ngờ đăng lại ảnh tình tứ với bạn gái

Ngày 23/8, cô nàng Huỳnh Anh - bạn gái Quang Hải bất ngờ đăng tải bức ảnh khung cảnh u ám kèm theo chú thích: "Bạc". Sau đó, cô nàng còn đăng thêm tấm hình chân dung đen trắng kèm theo caption: "So với việc gặp được người khiến tôi rung động, tôi càng muốn gặp người khiến tôi yên lòng hơn".

Nhiều người đã quá quen thuộc với những dòng trạng thái cảm xúc của cô nàng, nghĩ đơn giản chắc lại đang giận dỗi với người yêu mà thôi. Tuy nhiên, mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn khi cư dân mạng phát hiện, Quang Hải sau đó cũng đã xóa sạch hình ảnh chụp chung với Huỳnh Anh trên instagram cá nhân.

Hình ảnh mới được Quang Hải đăng tải.

Cụ thể, bức ảnh công khai hẹn hò hôm 12/5 và tấm hình cả 2 tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam vào tối 26/5 đều đã 'không cánh mà bay' trên instagram của Quang Hải.

Mọi chuyện cứ ngỡ như một trò đùa khi chỉ chưa đầy một ngày sau đó, Quang Hải lại khiến fan hâm mộ bối rối khi đăng tấm ảnh cùng bạn gái Huỳnh Anh ghé tai nhau cực tình cảm trên khán đài của sân vận động.

Đăng tải hình ảnh này phải chăng chàng cầu thủ nổi tiếng muốn ngầm khẳng định rằng mọi chuyện vẫn êm đẹp như lúc ban đầu hoặc có thể khúc mắc tỉnh cảm của cặp đôi đã được giải quyết.

Quang Hải đã tắt chế độ bình luận ở cả Facebook và Instagram cá nhân. Tất nhiên, anh chàng vẫn không quên khóa bình luận để hạn chế sự 'săm soi' của cư dân mạng . Cụ thể, sau 'biến' ngày hôm qua, đến sáng nay

Tất nhiên, anh chàng vẫn không quên khóa bình luận trên bài đăng.



Không lâu sau đó, Huỳnh Anh sau đó cũng làm hành động tương tự khi khóa bình luận ở Facebook và Instagram. Tuy nhiên, nàng rich kid vẫn giữ lại ảnh chụp chung với Không lâu sau đó, Huỳnh Anh sau đó cũng làm hành động tương tự khi khóa bình luận ở Facebook và Instagram. Tuy nhiên, nàng rich kid vẫn giữ lại ảnh chụp chung với gia đình Quang Hải và cả hai theo dõi duy nhất đối phương trên Tik Tok.



