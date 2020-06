Lộ ảnh Quang Hải đưa Huỳnh Anh đi chùa như `chưa hề có cuộc chia ly` sau scandal tin nhắn nhạy cảm

Sau scandal Quang Hải bị hack facebook và lộ tin nhắn nhạy cảm, nhất cử nhất động của Huỳnh Anh - bạn gái hiện tại của tuyển thủ số 10 luôn nhận được sự chú ý từ cư dân mạng.

Chiều 24/6 vừa qua, Huỳnh Anh khiến nhiều người bất ngờ khi đã có mặt tại sân Gò Đậu để cổ vũ bạn trai thi đấu trận giao đấu trên sân khách với CLB Bình Dương . Cô nàng tỏ ra khá bình thường khi có mặt trên khán đài, cười nói tự nhiên với một người chị thân thiết ngoài đời của Quang Hải.

Đến chiều cùng ngày, Huỳnh Anh còn đăng tải trên Story của Instagram hình ảnh cầu thủ số 19 đang băng đầu chạy trên sân kèm theo lời nhắn: "What type of girl would I be. If i was to leave when you need me most" (Tạm dịch: "Em sẽ là kiểu con gái thế nào nếu rời bỏ anh trong lúc anh cần em nhất").



Được biết, đây là bức ảnh được cô chụp lại từ trên khán đài của sân vận động Gò Đậu. Trong hiệp 1 của trận đấu, Quang Hải va chạm với cầu thủ Tiến Linh nên bị chảy máu đầu. Do đó, đội ngũ y tế đã quấn băng ở vị trí bị thương để nam cầu thủ tiếp tục thi đấu.

Cho đến hôm nay, trên mạng lại lan truyền hình ảnh Quang Hải dẫn bạn gái Huỳnh Anh đi phủ Tây Hồ cầu bình an.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng, Quang Hải và bạn gái đều diện trang phục áo dài trắng, quần đen giản dị để đi chùa. Sau scandal và sóng gió những ngày qua, nhiều người cho rằng cả hai đến chùa là để cầu bình an.

Dù xuất hiện cùng nhau nhưng cặp đôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Bên cạnh đó, nhiều người cũng chú ý đến biểu cảm mệt mỏi của Quang Hải và bạn gái trong lần xuất hiện này.



Sau khi xuất hiện tại sân Gò Đậu, động thái này thêm một lần khẳng định cô nàng Huỳnh anh sẽ luôn ở bên bạn trai sau tất cả những ồn ào tình ái những ngày qua.



Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và các đồng đội bức xúc với hành động của đội khiêng cáng trên sân Gò Đậu. Nguồn: Zing



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ