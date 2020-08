Quang Hải - Huỳnh Anh: Bao giờ mới hết "something else"?

Cộng động mạng được phen mổ xẻ ầm ĩ. Kiểu này là chia tay rồi chứ còn gì. Mọi thứ càng trở nên sáng tỏ hơn khi Huỳnh Anh chuyển trạng thái thành “Độc thân”. Tương tự, Quang Hải cũng gỡ bỏ theo dõi Huỳnh Anh trên Instagram.

Chuyện tình của cặp đôi trên liên tục có những “màu sắc lạ” ngay từ khi công khai mối quan hệ hồi tháng 5 năm nay.

Hai tuần trước, Huỳnh Anh khiến dư luận thắc mắc khi đăng dòng trạng thái hết sức tâm trạng. "My dream was you, but you were daydreaming about something else" (Giấc mơ của em chính là anh, nhưng anh lại mơ mộng về một chuyện gì khác).





Có người tinh ý nhận ra đó chỉ là ca từ trong một bài hát của Amee. Lập tức có người vặn lại là “đang yên đang lành thì ai mà đưa mấy cái caption kiểu đấy”.



Ba ngày sau “My dream…”, người ta thấy Huỳnh Anh mang theo bó hoa to đùng tặng sinh nhật mẹ Quang Hải. Tất cả xem ra vẫn bình thường như chưa hề có “something else”.



Quang Hải là một cầu thủ điển trai, nổi tiếng. Việc các cô gái bám quanh là bình thường. “Huỳnh Anh yêu Quang Hải là phải chấp nhận sự thực đó”, một số người bình luận.



Nếu tối Chủ nhật 23/8 cả Huỳnh Anh lẫn Quang Hải đều trở thành độc thân thì sang ngày 24, tiền vệ cục cưng của HLV Park Hang-seo bất ngờ đăng tấm ảnh đôi uyên ương đang ngồi tình tứ bên nhau, kèm theo cả hình trái tim và mặt cười.



Quang Hải không viết gì, cũng không bật chức năng bình luận nên cư dân mạng lại thêm một lần phải tự đoán mò.



Nhưng có vẻ việc chia tay của Quang Hải và Huỳnh Anh chỉ là báo động giả, vì cầu thủ sinh năm 1997 đã thiết lập trạng thái “Hẹn hò” trên trang cá nhân.



Quang Hải hiện đang cùng CLB Hà Nội tập trung chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải 2020. Đội bóng của Quang Hải cần phải chuẩn bị thật chu đáo khi mà họ chỉ đang xếp thứ 4 trên BXH, kém đội dẫn đầu Sài Gòn FC tới 5 điểm.



V.League có thể trở lại vào tháng 9 hoặc tháng 10. Về phần mình, Quang Hải chưa ghi được bàn nào tại giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam ở mùa 2020.

