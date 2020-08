Biến căng: Quang Hải bất ngờ xóa sạch ảnh chụp với bạn gái, Huỳnh Anh liền tố ai kia sống 'bạc'?

Từ trước đến nay, chuyện tình cảm của Quang Hải và bạn gái Huỳnh Anh kể từ khi công khai luôn nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Trong khi Huỳnh Anh liên tục bị so sánh với người cũ Nhật Lê thì Quang Hải lại dính phốt lộ tin nhắn nhạy cảm.



Tuy nhiên, sau những biến cố ấy, Huỳnh Anh vẫn lựa chọn ở bên tiền vệ CLB Hà Nội. Nàng hot girl Nha Trang thường xuyên đến sân đá cổ vũ cho bạn trai, về nhà Quang Hải chơi và thường xuyên update những hình ảnh đời thường ngọt ngào.

Chuyện tình của Quang Hải và Huỳnh Anh đã 'toang'?



Thế nhưng, chuyện tình của cặp đôi cũng nhiều lần đứng trước nghi vấn 'toang' khi Huỳnh Anh thường xuyên đăng tải những dòng tâm trạng, có lúc còn bỏ trạng thái hẹn hò. Nhưng sau tất cả, đây dường như chỉ là cách 'giận dỗi' của cô nàng vì sáng hôm sau mọi thứ lại trở về bình thường.



Tuy nhiên mới đây, mọi chuyện có vẻ không còn bình thường. Cụ thể, vào ngày 23/8 Huỳnh Anh bất ngờ đăng tải bức ảnh 'đen sì' kèm theo chú thích: "Bạc". Sau đó, cô nàng còn đăng thêm tấm hình chân dung đen trắng kèm theo caption: "So với việc gặp được người khiến tôi rung động, tôi càng muốn gặp người khiến tôi yên lòng hơn".



Dòng tâm trạng ẩn ý của cô nàng rich kid khiến nhiều người suy đoán có liên quan tới chuyện tình cảm với Quang Hải. Khi chàng tiền vệ vẫn còn để trạng thái hẹn hò (nhưng không còn gắn tên ai) thì Huỳnh Anh đã chuyển sang chế độ 'độc thân' trên facebook.

Huỳnh Anh đăng tải bức ảnh 'đen sì' kèm theo chú thích: "Bạc".



Mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn khi cư dân mạng phát hiện Quang Hải đã xóa sạch hình ảnh chụp chung với bạn gái trên trang cá nhân. Cụ thể, bức ảnh công khai hẹn hò hôm 12/5 và tấm hình cả 2 tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam vào tối 26/5 đều đã 'không cánh mà bay' trên instagram của Quang Hải.



Dù hiện tại chưa biết mọi chuyện diễn biến ra sao, cư dân mạng chỉ biết chờ đợi người trong cuộc lên tiếng hoặc động thái tiếp theo của cặp đôi.



Your browser does not support HTML5 video.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và các đồng đội bức xúc với hành động của đội khiêng cáng trên sân Gò Đậu. Nguồn: Zing



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ