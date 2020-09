Sau tất cả, Quang Hải đã khoe ảnh mừng sinh nhật với Huỳnh Anh kèm lời chúc 'vợ yêu' ngọt ngào

Thời gian vừa qua, chuyện tình cảm giữa Quang Hải - Huỳnh Anh là một trong những vấn đề được nhiều cộng đồng mạng quan tâm nhất. Đặc biệt sau động thái xóa hết ảnh chụp chung của Quang Hải cùng thái độ im lặng không nhắc đến bạn trai của Huỳnh Anh đã khiến nhiều người lo lắng về tình hình của cặp đôi.

Huỳnh Anh chia sẻ ảnh thổi nến sinh nhật cùng 'mẹ chồng tương lai'.



Thế nhưng, người hâm mộ đã thở phào nhẹ nhõm khi những khoảng khắc ngọt ngào của Quang Hải và bạn gái đã chính thức 'comeback' rồi đây. Cụ thể, trong lần sinh nhật thứ 21 của Huỳnh Anh, Quang Hải và mẹ đã ở bên cùng cô nàng trải qua những giây phút tuyệt vời nhất.

Quang Hải công khai hình ảnh thân mật bên bạn gái.



Nếu như sáng nay, Huỳnh Anh chỉ chia sẻ ảnh thổi nến sinh nhật cùng 'mẹ chồng tương lai' thì đến tối cùng ngày, nam cầu thủ nổi tiếng bất ngờ công khai hình ảnh thân mật bên bạn gái.



Chưa dừng lại ở đó, không ít fan xuýt xoa trước lời nhắn ngọt ngào của chàng tuyển thủ Đông Anh dành cho bạn gái: "Mừng ngày đầu tuổi 21 của em". Trong ảnh, Quang Hải còn ôm eo Huỳnh Anh cực tình tứ, cả hai mực đồ 'xoẹt tông' sáng màu và cười vui vẻ hạnh phúc.



Nếu soi kỹ một chút, trên bánh kem tặng Huỳnh Anh, Quang Hải còn viết: Chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Hai chữ 'vợ yêu' khiến người xem tan chảy, càng cho thấy chàng tuyển thủ trân trọng và nghiêm túc với Nếu soi kỹ một chút, trên bánh kem tặng Huỳnh Anh, Quang Hải còn viết: Chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Hai chữ 'vợ yêu' khiến người xem tan chảy, càng cho thấy chàng tuyển thủ trân trọng và nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

Không chỉ tặng bánh sinh nhật và hoa lãng mạn, Quang Hải còn tặng cả quà hàng hiệu đắt tiền cho bạn gái.

Trên bánh kem tặng Huỳnh Anh, Quang Hải còn viết: Chúc mừng sinh nhật vợ yêu.



Không chỉ tặng bánh sinh nhật và hoa lãng mạn, Quang Hải còn tặng cả quà hàng hiệu đắt tiền cho bạn gái. Chắc chắn Huỳnh Anh đang vô cùng hạnh phúc!



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ