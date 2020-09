Huỳnh Anh thích thú chia sẻ ảnh 'khóc mếu' của bạn trai khi tặng món quà sinh nhật gần 100 triệu

Thời gian vừa qua, chuyện tình cảm giữa Quang Hải - Huỳnh Anh luôn là điều cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Trong khi nhiều người đồn đoán có thể cặp đôi đã 'đường ai nấy đi' thì mới đây, Huỳnh Anh đã đăng tải khoảnh khắc đón sinh nhật ngọt ngào bên 'mẹ chồng tương tai'. Sau đó, Quang Hải cũng công khai hình ảnh thân mật bên bạn gái.



Có thể dễ dàng phát hiện, trên bánh kem tặng Huỳnh Anh, Quang Hải còn viết: Chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Hai chữ 'vợ yêu' khiến người xem tan chảy, càng cho thấy chàng tuyển thủ trân trọng và nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

Huỳnh Anh đón sinh nhật bên bạn trai.



Không chỉ tặng bánh sinh nhật và hoa lãng mạn, Quang Hải còn tặng cả quà hàng hiệu đắt tiền cho bạn gái. Không khó để nhận ra đó chính là chiếc túi Lady Dior trứ danh. Chiếc túi này được bán với giá khoảng 3200 EUR (gần 88 triệu đồng).

Món quà đắt giá này đủ thấy Quang Hải chịu chi như thế nào. Anh chàng chẳng ngại chi gần 100 triệu mua quà hàng hiệu cho bạn gái, đủ thấy nam cầu thủ yêu thương và chiều chuộng bạn gái đến nhường nào.

Quang Hải khóc mếu khi tặng quà cho bạn gái.

Sau khi hào hứng khoe món quà đắt tiền trên trang cá nhân, Huỳnh Anh còn không quên đăng ảnh troll bạn trai khi quay lại cảnh anh chàng 'khóc mếu' sau khi trao quà.

Thế nên, sau khi đập hộp và đăng lên story, Huỳnh Anh còn vui đùa hỏi bạn trai: "Anh đang cười đúng không ạ?".

Huỳnh Anh khoe quà bạn trai tặng.

Sinh nhật tuổi 21 của Huỳnh Anh đã trải qua vô cùng ý nghĩa bên những người thân yêu. Sáng 5/9, cô nàng đã tổ chức bữa tiệc linh đình với hội bạn thân, sau đó đi ăn cùng bạn trai và đón sinh nhật cùng gia đình người yêu.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ