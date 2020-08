Quảng Nam có 45 ca mắc COVID-19: 1 ca tiên lượng nặng, 23 ca không có triệu chứng

Trong số này có 1 ca tiên lượng nặng, 2 ca phải thở ô xy (đều điều trị tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam), 8 ca biểu hiện lâm sàng nhẹ, 29 ca không có biểu hiện lâm sàng (sốt, ho, khó thở, tức ngực…). Hiện các chỉ số sinh hiệu của các bệnh nhân được kiểm soát tốt, được chăm sóc và theo dõi tích cực.



Căn cứ số mẫu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh, Quảng Nam đã ghi nhận 45 ca mắc COVID-19. Ngoài 40 ca như đã nêu trên, có 1 người đã tử vong (BN 524,ở H.Duy Xuyên), 4 người bệnh nặng khác đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Lấy mãu xét nghiệm cho cư dân khối phố Lưu Minh (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình)



Hya một gia đình khác ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam có 3 mẹ con mắc COVID-19. Người em trai là bệnh nhân 555 từng nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng về thăm nhà lây bệnh cho anh trai và mẹ là bệnh nhân 644 và 645.



Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Quảng Nam đã có hàng loạt văn bản yêu cầu cách ly, phong tỏa nhiều khu vực trên địa bàn nơi có các ca nhiễm cư trú, đồng thời yêu cầu tập trung cao độ truy vết những ca F1, F2.



Sở Y tế Quảng Nam cũng đã thành lập đội phản ứng nhanh để hỗ trợ các địa phương, nhất là những nơi đang phong tỏa.



Ở mỗi địa bàn cư trú thành lập mỗi tổ 2 - 3 người, phụ trách 30 - 50 hộ gia đình hằng ngày đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng… Quảng Nam đang nỗ lực nhằm hạn chế tối đa khả năng lây lan dịch COVID-19.