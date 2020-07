Hai nhóm trai làng hỗn chiến giữa đêm khuya khiến 1 người tử vong

Tin tức mới nhất ngày 5/7, Zing dẫn lại lời thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang truy xét nhóm thanh niên hỗn chiến xảy ra vào đêm 4/7 khiến một người tử vong.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 4/7, trên tuyến đường bê tông thuộc thôn Tú Ngọc B (xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), 2 nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát, đánh nhau.

Ảnh minh họa.



Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên trong nhóm đã cầm dao đâm anh Phạm Tấn Tây (21 tuổi, người địa phương) khiến người này gục luôn tại chỗ.



Phát hiện vụ việc, nam thanh niên này đã được đưa tới Phát hiện vụ việc, nam thanh niên này đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng và mất máu quá nhiều, nạn nhan đã tử vong vào khoảng 23h30 cùng ngày, theo VTC News.



Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Thăng Bình đã nhanh chóng phối hợp cùng Phòng PC02 (Công an tỉnh Quảng Nam) tới hiện trường, thực hiện việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nơi xảy ra vụ việc.



Hiện, vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ. Cơ quan Công an cũng đang truy xét các đối tượng tham gia vụ Hiện, vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ. Cơ quan Công an cũng đang truy xét các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến để xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video.

Hỗn chiến kinh hoàng tại Bình Định khiến 1 người tử vong.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ