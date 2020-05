Quảng Nam: Truy bắt đối tượng đâm 1 người tử vong, một người nguy kịch tại bãi vàng

Tin tức mới nhất ngày 30/5, Nhịp sống Việt dẫn lại lời Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nam thanh niên đâm 2 người thương vong tại bãi vàng huyện Phước Sơn.



Được biết, nghi can là Lô Văn Lợi (23 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) ngay sai đó đã bị bắt lại. Hai nạn nhân cũng được xác định là người làm việc tại bãi vàng này.

Nơi xảy ra vụ việc.



Theo thông tin ban đầu, Lợi xin vào làm công nhân tại bãi vàng 39, thuộc xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn do Nguyễn Công H. (37 tuổi, trú huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) làm quản lý.



Sau khi làm được 5 ngày, do công việc quá vất vả nên Lợi xin nghỉ để về quê nhưng quản lý không đồng ý. Đến khoảng khoảng 13h ngày 29/5 Lợi đang bỏ trốn khỏi bãi vàng thì bị quản lý H. và ông Phạm Văn T. (57 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên, giúp việc ở bãi vàng) đuổi theo bắt giữa đưa về lán trại.



Tại đây, Lợi đã cãi vã và xô xát với ông H. và ông T. Sau đó, đối tượng lấy một con dao nhọn đâm 2 nạn nhân khiến ông T. tử vong tại chỗ, ông H. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, Lợi cầm dao chạy vào rừng bỏ trốn.

Hình ảnh một bãi vàng ở huyện Phước Sơn.



Tuổi trẻ Online dẫn lại lời của thượng tá Ngô Đình Miền - phó trưởng Công an huyện Phước Sơn cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an huyện đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phong tỏa các ngả đường và tổ chức các chốt chặn để truy bắt hung thủ.

Đến 21h30 cùng ngày, Lợi đã bị công an bắt được khi đang trên đường lẩn trốn tại khu vực Thác Nước (xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn) - cách hiện trường xảy ra vụ việc hơn 1 giờ đi xe máy.



Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý, điều tra.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ