Quảng Ninh: Dùng điếu cày đánh chết bạn tại quán Karaoke rồi bỏ sang quán khác hát tiếp

Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin cơ quan vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bị can về tội Giết người đối với Hoàng Văn Ninh (sinh năm 1991, trú thôn Hà Dong Bắc, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Theo điều tra ban đầu, Ninh được xác định là nghi phạm trong vụ án xảy ra vào ngày 27/7, tại thôn Tân Yên, xã Yên Than, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh.

Chân dung đối tượng Ninh.

Vào khoảng 21 giờ ngày 27/7, tại quán Karaoke Thảo Nguyên (thuộc thôn Tân Yên, xã Yên Than, huyện Tiên Yên), Ninh và anh Đ.V.T (SN 1969, trú thôn Tài Thán, xã Yên Than, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) có cùng nhau tới hát karoke. Tuy nhiên trong lúc vui chơi cả hai đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi vã trong quán hát.

Sau đó từ cãi vã đã dẫn tới xô xát. Tại đây, nghi phạm lấy điếu cày đập mạnh vào vùng đầu nạn nhân đồng thời dùng tay chân đấm đá liên tục vào vùng mặt và người anh Đ.V.T khiến nạn nhân gục ngã, bất tỉnh ngay tại quán. Nạn nhân sau đó được phát hiện và ngay lập tức đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân mất quá nhiều máu và đã tử vong trên đường tới Bệnh viện

Đáng chú ý, sau khi hành hung anh T, Ninh cùng nhóm bạn đã bỏ lại anh T ở quán Thảo Nguyên rồi di chuyển sang quán Karaoke Hồng Trà thuộc địa phận xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên để tiếp tục hát hò.

Hình ảnh minh họa.

Nhận được thông tin, Công an huyện Tiên Yên đã phối hợp các đơn vị chức năng đến khám nghiệm hiện trường và tiến hành hoạt động điều tra.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Ninh về tội Giết người.

Tội giết người có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình tùy vào mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ