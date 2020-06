Phẫn nộ nữ sinh bị nhóm bạn lột đồ quay clip tung lên mạng vì mua một chiếc áo

Theo thông tin từ Thanh niên, chiều 17/6, Công an TX.Đông Triều (Quảng Ninh) đã vào cuộc để điều tra vụ việc. Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết đã yêu cầu Trung tâm Hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên TX.Đông Triều xử lý nghiêm vụ việc.

Nữ sinh bị nhóm bạn xúm vào lột đồ. Ảnh cắt từ clip



Theo thông tin ban đầu từ UBND TX.Đông Triều, vụ việc được video ghi lại xảy ra sáng 15/6, nhóm nữ sinh gồm em L.T.KT. và T.T.M.T (lớp 10A2, Trung tâm Hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên TX.Đông Triều) đã vào xông vào đánh, xé quần áo bạn cùng lớp là V.H.Tr.



Đáng nói sự việc xảy ra trong lớp học nhưng không ai can ngăn. Nữ sinh bị lột đồ phản kháng yếu ớt, gào khóc nhưng các bạn không tha. Thậm chí, nhiều nam sinh chứng kiến sự việc còn hò reo cổ vũ và dùng điện thoại quay sát vùng nhạy cảm của nạn nhân.



Không dừng lại, một số học sinh đã tung video clip lên mạng xã hội và gửi cho người khác cùng xem.



Được biết ngay trong sáng 15/6, Ban Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên Kim Sơn đã yêu cầu các học sinh L.T.K.T và T.T.M.T viết tường trình và bản kiểm điểm; đồng thời yêu cầu các học sinh xóa hình ảnh, video clip trên điện thoại.



Cũng theo Thanh niên, đến chiều 15/6, phụ huynh của các nữ sinh L.T.K.T và T.T.M.T đến nhà em V.H.Tr. xin lỗi.



Theo lãnh đạo Trung tâm Hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên Kim Sơn, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân. Trước đó, em V.H.Tr. có mua 1 chiếc áo của em L.T.K.T. Dù V.H.Tr. đã trả tiền nhưng L.T.K.T không đưa áo. Sau đó hai em đã cãi nhau qua mạng xã hội dẫn tới vụ việc.



