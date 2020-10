Chăm ăn 8 loại rau củ quả này để đánh bay quầng thâm mắt không cần đắp mặt nạ

Vùng bọng mắt chứa nhiều mạch máu cần được bảo vệ và cải thiện lưu thông máu. Trong khi đó, cà chua chứa chất lycopene có tác dụng tăng cường lưu thông máu rất tốt. Người bị thâm quầng mắt nên bổ sung cà chua vào chế độ ăn hàng ngày để cải thiện vùng da bọng mắt đồng thời kiểm soát bã nhờn trên da và chống ôxy hóa.



Cà rốt không chỉ giàu vitamin A tốt cho thị lực mà còn hỗ trợ dưỡng da vùng bọng mắt. Loại củ này còn giàu vitamin E giúp duy trì chức năng của tế bào biểu mô, giảm quầng thâm mắt và hỗ trợ thị lực. Ngoài ra bạn có thể bổ sung thành phần này từ bơ, trứng, quả mơ…



Quầng thâm mắt có thể hình thành do áp lực của mắt làm việc với máy tính, thường xuyên tiếp xúc với bức xạ. Do đó, uống trà xanh hoặc để trà xanh trên bàn làm việc để thành phần polyphenol giúp chuyển hoá mỡ thừa, cải thiện nếp nhăn hữu hiệu.

Cam quýt là các loại quả giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp cải thiện màu da, làm mờ các sắc tố melanin ở quầng thâm mắt. Đó là chưa kể thành phần carotenoid và vitamin A rất tốt cho thị lực của bạn.



Loại quả màu tím có vị chua được biết đến nhờ rất giàu chất chống ôxy hoá, từ đó ngăn hình thành các dấu hiệu lão hóa điển hình là quầng thâm. Loại quả này còn tác dụng tốt trong việc tăng cường lưu thông máu và cung cấp ôxy cho các mô xung quanh mắt.

Một ly nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng mang lại nhiều lợi ích to lớn cho Sức Khỏe . Chúng giúp thanh lọc cơ thể, làm sạch sạch đường tiêu hóa đồng thời tăng cường thải độc và hỗ trợ giảm cân. Bạn có biết, uống nước chanh mỗi sáng còn giúp làm sáng da và giảm quầng thâm mắt.



Rong biển chứa nhiều sắt, đây là thành phần chính của huyết sắc tố. Ăn nhiều rong biển để nâng cao khả năng vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng trong cơ thể đồng thời làm sáng da và giảm quầng thâm



8. Cần tây

Your browser does not support HTML5 video.

10 loại thực phẩm giảm cân hàng đầu