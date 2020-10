Quảng Trị: Voọc gáy trắng quý hiếm tại khu bảo tồn tràn xuống đường tấn công người dân

Từ tháng 7/2020 đến nay, tại đoạn đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thôn Cha Lỳ và đường bê tông rẽ vào thôn Sê Pu (xã Hướng Lập), đã xảy ra hàng loạt vụ việc liên quan đến voọc tấn công người. Cụ thể 3 con voọc Hà Tĩnh đã tấn công 9 người dân, trong đó có một phụ nữ mang thai tám tháng dẫn tới thương tích nghiêm trọng, ba người phải khâu bốn mũi ở chân. Ngày 20/9, một người phụ nữ ở Khe Sanh bị voọc tấn công khiến trầy xước chân.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị có văn bản đề nghị Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) hỗ trợ chuyên gia và kỹ thuật để xua đuổi hoặc di dời 3 con voọc này. Cách này nhằm bảo tồn loài động vật nguy cấp, quý hiếm lại vừa đảm bảo an toàn cho người dân.

Tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và n hà chức trách đã phải tiến hành biện pháp căng 800 m lưới cước sát lề đường, vây một góc ngọn núi đá vôi 10 ha để chặn đàn voọc lao xuống đường cắn người. 30 người gồm nhân viên khu bảo tồn Bắc Hướng Hoá, kiểm lâm, biên phòng và người dân xã Hướng Lập tham gia căng lưới, dài 800 m đoạn đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thôn Cha Lỳ và đường bê tông vào thôn Sê Pu suốt 2 ngày.

Các cọc tre cao 5-6 m đã được đặt dọc đoạn đường, mỗi cọc cách nhau khoảng 2-3 m. Lưới được sử dụng là lưới dây cước, mắt nhỏ voọc không thể lọt qua, khổ rộng 3 m, được căng và cột vào các cọc này với 2 lớp chồng lên nhau để đạt độ cao đến 6m. Phía trong lưới là khoảnh rừng trên núi đá vôi rộng 10 ha, nơi sinh sống của đàn voọc.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay việc này hiệu quả không cao và khó có thể thực hiện lâu dài. Hiện nay đây là cách thức tạm thời được nhà chức trách đưa ra để đảm bảo an toàn cho người dân.

Được biết v oọc Hà Tĩnh, hay còn gọi voọc đen Hà Tĩnh, voọc gáy trắng (tên khoa học Trachypithecus hatinhensis) được tìm thấy trong các khu rừng núi đá vôi thuộc tỉnh Quảng Bình. Chúng sống theo đàn từ 2 đến 15 con, cá biệt có đàn 30 con, thuộc nhóm IB động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam.

