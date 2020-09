Quế Ngọc Hải & Mức phạt vi phạm bản quyền hình ảnh tuyển Việt Nam

Your browser does not support HTML5 video.

Giật dây chuyền của cô gái giữa phố, tên cướp bị hàng chục thanh niên bao vây tẩm quất cho mềm người

Đoạn clip ghi lại cảnh bắt cướp ở phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình Dương vào chiều ngày 2/9, tên cướp hung hãn giật dây chuyền cô gái ngay giữa phố rồi bỏ chạy và cái kết xứng với những gì hắn đã gây ra.