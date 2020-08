Quỷ Môn Quan là gì và Quỷ Môn Quan mở vào ngày bao nhiêu?

Quỷ Môn Quan là gì?

Hiểu một cách đơn giản và chính xác nhất, Quỷ Môn Quan chính là cách cửa địa ngục của âm phủ. Quỷ Môn Quan là nơi giam giữ những âm hồn không thể đầu thai sang kiếp khác.

Theo quan niệm dân gian, đa phần những vong hồn bị nhốt ở Quỷ Môn Quan đều là những kẻ độc ác, khi còn sống trên dương thế đã làm nhiều chuyện cấm kỵ, ác độc và ngay cả khi chết vẫn không hồi tâm chuyển ý hướng thiện. Nhắc đến Quỷ Môn Quan là nhắc đến những điều rùng rợn của âm phủ.

Dân gian tương truyền, sau khi chết đi, vong hồn của con người sẽ phải tự mình đi qua quãng đường gian nan mới có thể đầu thai thành kiếp khác. Một vong hồn sẽ phải vượt qua 7 cửa ải gồm: Quỷ Môn Quan; đường Hoàng Tuyền; Tam Sinh Thạch; Vọng Hương đài; Vong Xuyên Hà, Canh Mạnh Bà và sau cùng là Cầu Nại Hà.

Quỷ Môn Quan là cánh cửa đầu tiên phải bước qua và đây là cánh cửa khó khăn nhất. Trong Quỷ Môn Quan có tất cả 16 Quỷ lớn canh gác, mỗi hồn ma đi qua cánh cửa này đều phải chịu cực hình để có giấy phép thông hành. Những ai khi ở dương thế tâm địa độc ác, khi chết không thay đổi sẽ bị đày đọa, không được đầu thai, trở thành vong hồn vất vưởng.

Quỷ Môn Quan chính là cánh cửa địa ngục ở âm phủ

Theo một truyền thuyết khác, con Ngạ Quỷ thường quấy nhiễu dương thế nên Đức Phật đã quyết định nhốt nó xuống 18 tầng địa ngục, không cho đầu thai để chịu cảnh giày vò.

Song xuất phát từ tấm lòng từ bi, Đức Phật đã cho phép chúng có thể trở lại dương thế vào tháng 7 âm lịch, đó là thời điểm Quỷ Môn Quan mở cửa. Những vong hồn nào nếu làm được nhiều việc thiện, tích đức thì sẽ được đầu thai. Còn những vong hồn nào giống Ngạ Quỷ không hồi tâm chuyển ý sẽ bị đày đọa, mãi mãi không được siêu thoát.

Theo quan niệm của người Việt Nam, mỗi con người sinh ra đều có phần xác và linh hồn. Người tuy chết nhưng linh hồn không thể siêu thoát sẽ trở thành quỷ ở m Ty Địa Ngục. Hàng năm, cứ vào tháng 7 âm lịch sẽ được trở về dương thế tìm kiếm thức ăn với mong muốn đầu thai chuyển kiếp.

Theo tín ngưỡng dân gian, trong tháng cô hồn , những linh hồn không nhà cửa không người thờ cúng sẽ lang thang trên dương thế. Vào đúng ngày Rằm tháng 7, mọi người sẽ làm lễ Xá Tội Vong nhân để cầu siêu cho những linh hồn này. Đồng thời ngăn không cho chúng quấy nhiễu cuộc sống của gia đình mình.

Trong mâm lễ cúng chúng sinh của người trên có: bỏng ngô, chè làm, bánh kẹo, hoa quả, giấy vàng, muốn gạo trộn lẫn... tất cả đều dành cho các vong không nơi nương tựa.

Khi cúng chúng sinh, gia chủ hoặc người làm lễ phải đọc kinh cầu siêu đẻ siêu độ cho những vong hồn lang thang không nơi nương tự. Sau khi làm lễ sẽ vãi gạo muối trộn ra trước cửa nhà. Những đồ cúng chúng sinh thì chia cho trẻ con ũng quanh, những đồ vàng mã đem đốt, còn thuyền phóng sinh mang thả ra sông.

Quỷ Môn Quan mở vào ngày bao nhiêu?

Có rất nhiều tài liệu nhắc đến ngày giờ mở cửa địa ngục trong tháng 7 âm lịch. Lịch mở cửa Quỷ Môn Quan là vào 12h đêm ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Tức là khoảnh khắc giao thừa ngày mùng 1 và ngày mồng 2 âm lịch. Bắt đầu từ thời diểm này thì những cô hồn sẽ trở về dương thế, đi lại thoải mái, tìm kiếm thức ăn.

Quỷ Môn Quan sẽ đóng cửa vào 12h đêm Rằm tháng 7 âm lịch. Tức là khoảnh khắc giao thừa giữa ngày 15 và ngày 16 tháng 7 âm lịch. Trong khoảng thời gian sắp đóng cửa cũng là lúc ngạ quỷ hoạt động mạnh nhất. Vì chúng đang tìm kiếm cơ hội cuối cùng để mình siêu thoát. Nếu không phải sự dày vò, đau khổ thêm một năm nữa ở đại ngục.

Không chỉ hiểu về Quỷ Môn Quan là gì mà các bạn cần biết một số điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn để tránh ma quỷ quẫy nhiễu theo quan niệm dân gian. Trong tháng cô hồn có rất nhiều điều cần kiêng kỵ, bởi chỉ sơ xuất một chút cũng đã động đến ngạ quỷ, mọi sự cần phải được thận trọng đặc biệt là trong lễ cúng cô hồn.

Quỷ Môn Quan sẽ mở cửa vào 12h đêm ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch

Người dân cần cản thận trong việc sắm lễ cúng. Lễ cúng thì phải là đồ chay, tuyệt đối không cúng đồ mặn để tránh ma quỷ nổi lòng tham, vương vấn dương thế. Cũng tuyệt đối không để trẻ động vào đồ cúng. Như vậy đồng nghĩa vào việc đang trêu ghẹo, chọc giận ma quỷ.

Với những người yếu bóng vía, buổi tối tuyệt đối không nên đi ra ngoài đường. Bởi lúc này trên đường có nhiều ma đói, chúng có thể ở bất kỳ đâu như cây cổ thụ bên đường để trêu ghẹo.

Không được đi bơi, tắm sông, tốt nhất nên tránh xa những nơi có nước vì ma quỷ dễ trêu ghẹo, kéo xuống nước.

Không phơi quần áo vào ban đêm, nếu phơi ban đêm ma quỷ dễ mượn đồ, để lại âm khí, người yếu mà mặc phải dễ bị ốm đau.

Khi ra đường thấy tiền rơi không được nhặt, vì đó có thể tiền cúng tế cho ma quỷ, nếu nhặt có nghĩa là đang cướp tiền của quỷ.

Tuyệt đối không tùy tiện đốt tiền vàng sẽ thu hút ma quỷ đến. Ban đêm đu ngủ không để quay dép vào đầu giường, đây là dấu hiệu cho ma tủy biết trên giường có người ngủ.

Phong tục trong tháng cô hồn của các nước Á Đông khác nhau như thế nào?

Theo Thanh Mai/SKCĐ