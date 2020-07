Quy Nhơn lãng mạn và bình yên qua góc nhìn của bạn trẻ 9x

Vào những thời điểm bắt đầu bước vào mùa nóng như thế này thì cơ thể bạn chắc chắn sẽ cần rất nhiều Vitamin Sea. Chính vì thế mà du lịch biển nói riêng cũng như du lịch Quy Nhơn luôn sẽ được mọi người ưu ái lựa chọn. Cùng khám phá xem Tuy Hòa - Quy Nhơn qua góc nhìn của bạn Jasmine Hoang lãng mạn và bình yên như thế nào nhé!

Thiên đường vẫy gọi mang tên Bãi Xép

Ngọn đồi thơ mộng đầy xương rồng và hoa dại ở xã An Chấn, huyện Tuy An này bỗng chốc nổi tiếng sau khi được đạo diễn Victor Vũ chọn làm cảnh quay chính trong phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả vào mùa thu 2015. Nhưng phải đến tận nơi, bạn mới choáng ngợp trước vẻ đẹp màu xanh của trời, của đại dương mênh mông hòa lẫn màu xanh của cả một trảng cỏ rộng lớn với những bụi xương rồng và vô số bông hoa dại nhỏ xíu mọc trên cỏ… khiến bạn cảm thấy vô cùng mát mắt dù đang đứng dưới cái nắng như thiêu như đốt của miền Trung.





Là một bãi biển cách không xa trung tâm thành phố Tuy Hòa, nhưng dường như Bãi Xép vẫn chưa có chỗ đứng trong lòng du khách nên nơi đây vẫn còn in đậm nét hoang sơ. Cùng với vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan, hay gành Đá Dĩa, Bãi Xép cũng đang đóng góp vẻ đẹp của mình vào hành trình du ngoạn của bạn khi đặt chân đến vùng đất Phú Yên. Bạn sẽ vô cùng ấn tượng với một bờ biển trải dài lộng gió, một bãi cát vàng như màu nắng hòa cùng giai điệu rì rào của sóng xô. Bức tranh thiên nhiên hoang sơ nơi đây sẽ dẫn dắt cảm xúc của bạn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong cái bất tuyệt mà tạo hóa đã ban tặng cho đất Phú trời Yên này. Nơi đó, nếu rong ruổi theo những gành đá dọc bờ, bạn sẽ được trải lòng mình trong cái mênh mông vô tận của biển trời.





Ghềnh Đá Dĩa – “Jeju” thu nhỏ giữa lòng miền Trung

Đi men theo ngọn đồi là những vách đá dựng đứng được cấu thành từ những vỉa đá giống kiến trúc của gành Đá Dĩa trông rất độc đáo. Cấu trúc địa hình đặc biệt này được tạo ra sau một trận phun trào núi lửa từ nhiều triệu năm trước. Những dòng dung nham nóng bỏng tràn ra tới biển gặp dòng nước và nguội lại dần tạo nên những vỉa đá xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau như được sắp đặt bởi bàn tay ai đó. Đặc biệt hơn, cấu trúc đá dĩa này chỉ xuất hiện ba nơi trên thế giới, đó là ở New Zealand, Hàn Quốc và vùng đất Phú Yên của Việt Nam. Khi phóng tầm mắt từ trên cao xuống, bạn cứ ngỡ như mình đang chứng kiến một tổ ong khổng lồ trải dài theo bờ biển.





Thiên đường biển vạn người mê

Biển Quy Nhơn trải dài theo hình cánh cung, ôm lấy bờ cát suốt từ trung tâm thành phố; kết hợp hài hoà với núi rừng, là nơi lý tưởng để bạn cùng gia đình , bạn bè lên kế hoạch khám phá trong dịp hè. Vì hình thành từ những dãy núi ăn xiên ra mép biển, địa hình Quy Nhơn thường có các eo gió với vẻ đẹp thu hút, nổi tiếng nhất là biển Nữ Hoàng và Bán đảo Phương Mai.

Không chỉ vậy, Quy Nhơn còn có vô vàn địa điểm hấp dẫn mà chỉ có đến tận nơi, bạn mới có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng nơi đây. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ là động lực lớn cho bạn xách vali lên và tới Quy Nhơn ngay thôi nào!

Lịch trình Hà Nội – Quy Nhơn theo tham khảo từ bạn Jasmine Hoang:

Ngày 1: Nhận phòng – Tháp Nhạn – Khám phá thành phố Quy Nhơn

Ngày 2: Mũi Điện – Bãi Xép – Ghềnh Đá Đĩa – Ghềnh Đèn – Cầu Gỗ

Ngày 3: Eo Gió – Hòn Khô – Đồi cát Phương Mai

Ngày 4: Tháp Đôi – Tháp Bánh Ít – Chùa Thiên Hưng

Your browser does not support HTML5 video.

Nguồn ảnh: ♥ Jasmine Hoang ♥

Xem thêm: Những Món ăn ngon nhất Quy Nhơn không thử sẽ tiếc cả đời

Theo Ph.M/SKCĐ