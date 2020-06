Joy (Red Velvet) rửa mặt 2 lần, dùng 2 loại toner khác nhau để dưỡng da sáng mịn, không có mụn

Joy (Red Velvet) luôn xuất hiện trước ống kính camera với gương mặt rạng rỡ tươi tắn, làn da trắng mịn không có mụn. Trong bài phỏng vấn trên tạp chí Allure, thành viên Red Velvet đã bật mí về các bước chăm sóc mỗi ngày để có được làn da khỏe mạnh, ít khuyết điểm. Thế mới thấy, cô nàng chịu khó và cẩn thận dưỡng da như thế nào.



Không phải rửa mặt 2 lần mỗi ngày mà Joy rửa mặt hai lần vào cuối ngày sau khi tẩy trang sạch sẽ. Cô nàng luôn làm sạch kỹ lưỡng vào cuối ngày nhằm loại bỏ mọi tàn dư mỹ phẩm make up, bụi bẩn, dầu thừa, bởi lẽ nếu những thứ này còn tồn tại trên da thì sớm muộn gì cũng gây mụn.



Thông thường rất nhiều người chỉ rửa mặt một lần bằng sản phẩm rửa mặt nhưng Joy thì không. Trước hết, Juy dùng dầu tẩy trang để rửa trôi lớp make up, bụi bẩn bám trên da. Sau khi tẩy trang, cô chuyển sang sản phẩm làm sạch gốc nước.



Trong khi nhiều sao Kpop thích đắp mặt nạ miếng (sheet mask) để cấp nước nhanh chóng cho da mà lại tiện dụng thì Joy lại chuộng dùng mặt nạ dạng kem. Ưu điểm của loại mặt này là kết cấu nhẹ, rất mềm mại, thấm sâu nuôi dưỡng và làm săn chắc da.



Joy là fan trung thành của những phương pháp chăm sóc da dạng kép. Sau bước mặt nạ, cô nàng tiếp tục cân bằng da bằng 2 loại toner khác nhau. Loại toner thứ nhất là dạng lỏng, có tác dụng bổ sung độ ẩm, làm tươi mới làn da và cân bằng độ pH.



Còn loại toner thứ hai có dạng bọt, chứa thành phần tẩy tế bào chết giúp loại bỏ mảng da chết để chúng không tắc nghẽn trong các lỗ chân lông.



Sau khi làm sạch và cân bằng da, không thể thiếu bước dưỡng ẩm cho làn da sau một ngày tiếp xúc với loạt hóa chất bụi bẩn. Một sản phẩm không thể thiếu trong skincare routine của thành viên Red Velvet là ampoule. Đây là tinh chất đặc trị cô đặc dạng ống, chứa các thành phần có nồng độ cao nhằm giải quyết chuyên sâu các vấn đề mà da đang gặp phải như mụn, đốm nâu, đường nhăn…

Với Joy, cô nàng thích loại ampoule dưỡng ẩm giúp da căng mịn, ngậm nước từ sâu bên trong. Bổ sung ẩm chuyên sâu xong, cô nàng chuyển sang sản phẩm đặc trị cho vùng da bị đốm nâu.



Gương mặt của Joy dù hoàn hảo cũng không thể tránh khỏi việc những đốm nâu xuất hiện do tác hại của ánh nắng và mỹ phẩm trang điểm. Cô nàng lựa chọn sản phẩm trị đốm nâu vào ban đêm để không khiến da dễ bị tổn thương bởi ánh nắng ban ngày và ô nhiễm môi trường. Nhờ vậy, các đốm nâu mờ dần đi, không còn cơ hội làm lão hóa làn da.



Sau khi sử dụng 2 sản phẩm đặc trị, cô nàng khóa ẩm làn da bằng kem dưỡng ẩm. Tương tự, cô nàng tôn thờ phương pháp chăm sóc da kép cũng sử dụng 2 loại kem dưỡng riêng biệt cho ban ngày và ban đêm.



Vào buổi sáng, nữ ca sĩ chọn kem dưỡng có kết cấu mỏng nhẹ, thoáng, không nhờn rít. Vì có làn da nhạy cảm nên trước khi đi ngủ, Joy sẽ dùng kem dưỡng phục hồi da, ngăn chặn các tác nhân kích ứng.



Bước cuối cùng trong chu trình skin care buổi tối của Joy là thoa mặt nạ ngủ. Cô massage da mặt cùng mặt nạ ngủ giúp da hấp thụ tối đa các dưỡng chất, đồng thời cho da thư giãn, làm dịu và dưỡng ẩm suốt đêm. Sáng hôm sau thức dậy cô nàng đã sở hữu làn da căng mịn, rạng rỡ sẵn sàng cho mọi hoạt động.

