Bị ngăn cản trở lại Anh học tập vì dịch bệnh, quý tử sát hại bố mẹ để hả giận

Ngay sau đó sự việc được trình báo đến cảnh sát địa phương. Một cuộc điều tra quy mô được mở ra. Dưới sự hợp tác của cảnh sát quốc tế, Hoàng Mộ Dương bị bắt khi đang lẩn trốn ở thủ đô Phnom Penh - Campuchia vào ngày 17/8.

Hoàng Mộ Dương bị trục xuất khỏi Campuchia và bị áp giải ngay về Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra. Theo tờ Daily Mail, Hoàng Mộ Dương có thể bị kết án tử hình.

Quý tử sát hại bố mẹ bị bắt khi đang lẩn trốn ở Campuchia

Trong thời gian học tập tại Anh, dịch COVID-19 hoành hành nên nghi phạm buộc phải về Trung Quốc tạm thời. Trong thời gian ở nhà, bố mẹ Hoàng có can ngăn con trở lại Anh học tập do lo ngại dịch bệnh.

Tuy nhiên, điều này đã dẫn đến mâu thuẫn giữa Hoàng và bố mẹ. Cuối cùng, trong lúc không kiềm chế được bản thân, hắn ta xuống tay sát hại bố mẹ để hả giận.

Tại Campuchia, Hoàng thuê một khách sạn với giá 200 nhân dân tệ (gần 700.000 đồng)/ngày. Đồ đạc hắn cầm theo gồm có 3 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 17 chiếc nhẫn, 10 thẻ ngân hàng và 2 thẻ SIM.

Hiện tại, cảnh sát Trung Quốc đang tiếp tục thẩm vấn để hoàn tất hồ sơ vụ án.

