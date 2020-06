Cực hot: Quỳnh Anh Shyn và bạn trai tin đồn xuất hiện tình tứ tại trung tâm thương mại

Anh chàng điển trai Nam Phùng được biết đến là một designer kiêm stylist hiện đang làm việc ở TP.HCM. Nam Phùng được cho là bạn trai tin đồn của Quỳnh Anh Shyn vì cả 2 đã đồng hành trong công việc từ năm 2018, thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

Được biết, Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng chỉ theo dõi nhau trên Tik Tok. Tuy nhiên, thời gian qua cư dân mạng liên tục tìm ra được những bằng chứng Quỳnh Anh Shyn hẹn hò. Thậm chí, chuyến du lịch mới nhất cùng bạn bè của cựu hotgirl Hà thành cũng có mặt Nam Phùng.

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng.

Gần đây nhất, nhiều người qua đường bắt gặp cảnh Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng xuất hiện thân thiết tại nơi công cộng. Cụ thể, cả 2 xuất hiện tại trung tâm thương mại tại TP.HCM

Qua hình ảnh có thể thấy được, cả Quỳnh Anh Shyn và bạn trai tin đồn đều diện trang phục trẻ trung, thoải mái. Nam Phùng tự nhiên không che chắn gì trong khi Quỳnh Anh Shyn thì lại đeo khẩu trang.

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng xuất hiện thân thiết tại nơi công cộng.

Loạt ảnh này khiến nhiều người chú ý bởi Nam Phùng cùng cựu hotgirl Hà thành luôn dính sát vào nhau vô cùng tình cảm. Thậm chí, trong một vài khoảnh khắc, cặp đôi còn không ngần ngại khoác vai và khoác tay nhau.

Sau khi mua sắm, Nam Phùng còn xách đồ hết cho "bạn gái".

Từ những bằng chứng này, dân tình càng thêm xác định mối quan hệ của cả 2 là thật, chỉ chờ thêm lời xác nhận chính thức từ người trong cuộc mà thôi.

Mới đây, Quỳnh Anh Shyn cũng khiến dân mạng " bỏng mắt" khi khoe dáng trong trang phục bikini sexy tại kỳ nghỉ hè. Đăng tải lên Instagram, cô không ngại ngần chia sẻ những hình ảnh thả dáng với đồ bơi 2 mảnh trên bãi biển.

Quỳnh Anh Shyn khoe ảnh thả dáng trên bãi biển.

Quỳnh Anh Shyn diện bikini hai mảnh bé xíu màu tím, thiết kế lạ mắt, quấn khăn trùm đầu và hoa tai bản to y như hình tượng của một nữ cướp biển xinh đẹp, gợi cảm và nổi loạn.



