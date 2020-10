MXH xôn xao loạt ảnh nghi vấn hẹn hò của Quỳnh Kool với chồng cũ Thu Quỳnh, người trong cuộc nói gì?

Sau khi ly hôn, chuyện tình cảm của Chí Nhân và Thu Quỳnh luôn là điều mà khán giả quan tâm. Mỗi người đều có cho mình cuộc sống riêng. Trong khi đó, nữ diễn viên Về Nhà Đi Con dường như đã có bạn trai và đang hạnh phúc bên con trai nhỏ.

Bên cạnh đó, Chí Nhân lại khá im ắng và ít khi chia sẻ chuyện tình cảm. Trước đây, nhiều người đưa tin chuyện nam diễn viên hẹn hò với MC Minh Hà. Tuy nhiên hiện tại, cả hai đã đường ai nấy đi.

Quỳnh Kool và Chí Nhân dính nghi vấn hẹn hò

Cách đây 2 tháng, Chí Nhân khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải hình ảnh đã có bạn gái mới. Chồng cũ Thu Quỳnh đăng tải hình ảnh đi ăn cùng với một cô gái trẻ kèm theo caption mùi mẫn: "Tôi trong mắt ai".

Đến sáng 27/10, MXH xôn xao trước loạt bằng chứng làm dấy lên nghi vấn Chí Nhân hẹn hò cùng Quỳnh Kool. Thậm chí, cư dân mạng còn đăng tải loạt ảnh cho thấy, người xuất hiện trong bức hình của Chí Nhân cách đây 2 tháng không ai khác chính là Quỳnh Kool.

Chiếc túi trong ảnh Chí Nhân đăng tải ngày 5/8 cũng vô tình 'lọt' vào story của Quỳnh Kool

Được biết, cả Quỳnh Kool và Chí Nhân cùng làm việc tại sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội.



Cô nàng xuất hiện trong ảnh của Chí Nhân trước đó và Quỳnh Kool có bộ nail giống hệt nhau

Quỳnh Kool thường xuyên thả tim bài đăng của Chí Nhân



Khi liên lạc với Quỳnh Kool, đại diện của nữ diễn viên khẳng định đây là tin đồn thất thiệt: "Không hề có chuyện Chí Nhân - Quỳnh Kool hẹn hò. Hai bạn chỉ đi diễn cùng nhau và gặp gỡ như bạn bè". Về phần Chí Nhân, anh không bắt máy và giữ thái độ im lặng trước tin đồn hẹn hò với đàn em.



Trước đây, Trước đây, Quỳnh Kool cũng từng dính tin đồn với ca sĩ Hoàng Tôn và 'phim giả tình thật' với bạn diễn Thanh Sơn nhưng cô nàng đều lên tiếng phủ nhận.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ